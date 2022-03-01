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2021年度《中国气候公报》发布：去年气象灾害造成直接经济损失较近十年平均值偏少

2022年03月01日15:55 | 来源：人民网
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人民网北京3月1日电 （记者余璐）“与近十年平均值相比，2021年气象灾害造成的直接经济损失偏少。”在中国气象局今天举行的新闻发布会上，2021年度《中国气候公报》正式发布，国家气候中心副主任肖潺在回答人民网记者的相关提问时如是说。

中国气象局新闻发布会现场。人民网记者 余璐摄

这份由中国气象局国家气候中心完成的年度气候报告指出，2021年，全国年平均气温10.5℃，比常年（1981-2010年）偏高1.0℃，为1951年以来最暖年；全国共出现36次区域性暴雨过程，降水量偏多，北方降水量居历史第二多；汛期暴雨极端性强，黄河流域秋汛明显；区域性和阶段性气象干旱明显，华南干旱影响较大；生成和登陆台风均偏少，但台风“烟花”影响时间长、范围广；共发生47次区域性强对流天气过程，中等强度以上龙卷16次，较常年偏多；有11次寒潮，寒潮过程多、极端性强、影响范围广；沙尘天气出现早，强度强。

记者梳理2021年度《中国气候公报》时发现，2021年，我国气温高、降水多，暖湿特征明显，涝重于旱，极端天气气候事件多发强发广发并发，气候年景偏差，但气象灾害损失反而较常年相比有所下降。

究其原因时，肖潺对人民网记者表示，气象灾害的损失不仅与气象灾害危险性相关，也和防灾减灾能力有关系。多年来，中国气象局一直在完善预报预警服务能力，防灾减灾能力得到大幅提升，已基本实现从减轻灾害损失到减轻灾害风险的目标迈进。这不仅是防灾减灾“第一道防线”，而且已成为全社会基本公共服务，也是防灾减灾的重要基础。

此外，2021年度《中国气候公报》显示，与近十年平均值相比，2021年气象灾害造成的农作物受灾面积和死亡失踪人口明显偏少，直接经济损失略偏少。对此，肖潺谈到，近年来，中国气象局加强气候预测，特别是针对性的预测对于农业的影响。

“在技术方面，针对不同的农作物不同的生育期提早做出气象灾害研判。在管理方面，通过加强部门联动，积极与农业部门会商沟通，及时传达信息，使农业部门早预警、早行动。通过完善气象信息在农业中的应用，为粮食安全贡献气象力量。”肖潺说。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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