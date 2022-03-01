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人民银行：2018年以来12次降准 释放长期资金10.3万亿元

2022年03月01日15:45 | 来源：人民网
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人民网北京3月1日电 （记者罗知之）“2018年以来，人民银行共12次下调存款准备金率，释放长期资金10.3万亿元，支持金融机构加大对实体经济信贷支持力度。”近日，人民银行相关部门负责人在人民银行开设的“关注‘两会’共话金融”专栏发表文章时指出，在国际金融市场大幅动荡的情况下，稳健货币政策保持了人民币币值稳定，并有力支持了实体经济，将为稳定宏观经济大盘提供适宜的货币金融环境。

文章表示，在当前国际大宗商品价格快速上涨、发达经济体通胀持续攀升的情况下，我国保持物价稳定成为全球经济的稳定因素。在国际金融市场大幅动荡的情况下，人民币汇率保持稳定。2018年至2021年我国外汇市场973个交易日中，人民币对美元汇率中间价有485个交易日升值，有487个交易日贬值，有1个交易日持平，充分体现了双向浮动的特征。汇率平稳既是人民币币值稳定的体现，也为稳定亚洲乃至全球的经济金融运行做出了贡献。事实证明，币值稳定是保持经济运行在合理区间最根本的货币金融环境。

文章指出，稳健货币政策有力支持了实体经济。一是保持总量适度，2018年以来，人民银行共12次下调存款准备金率，释放长期资金10.3万亿元。二是促进结构优化，2022年1月末普惠小微贷款余额为19.7万亿元，为2018年初的2.4倍；普惠小微贷款支持小微经营主体4813万户，是2018年末的2.3倍。三是引导贷款利率下行，企业贷款利率明显下降，从2019年7月的5.32%降至2022年1月的4.5%，累计降幅达0.82个百分点，创改革开放以来的最低水平。

文章还表示，当前，我国面临的内外部形势复杂多变，机遇和挑战并存。从国际看，全球通胀水平居高不下，主要发达经济体收紧货币政策的步伐加快，地缘政治风险升温，加大了外部环境的不确定性。国内经济下行压力短期仍然存在，但我国经济韧性强、长期向好的基本面不会改变。

(责编：罗知之、高雷)

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