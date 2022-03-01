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“征信修复”不可信！人民银行上海总部提示三种套路

2022年03月01日14:35 | 来源：人民网
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人民网北京3月1日电 （记者罗知之）随着征信应用领域不断拓展，与征信有关的虚假宣传和诈骗套路层出不穷。近日，人民银行上海总部发布提示称，一些不法分子打着“征信修复”“征信洗白”的旗号，教唆信息主体委托其办理征信投诉、举报等事项，以此牟取不正当利益，扰乱正常金融秩序。对此，人民银行上海总部提示，“征信修复”不可信。

人民银行上海总部有关人士表示，征信领域不存在“修复”“洗白”等说法，凡是声称合法的、收费的“征信修复”都是骗局，任何人都无权随意删除、修改征信记录。即便有了逾期记录，也不要过于恐慌，因为一方面，个人信用报告上的逾期记录自欠款和欠息还清后保留5年，不会伴随终生；另一方面，银行在做贷款审批时会进行综合研判，不会将信用报告作为唯一参考依据。此外，也可通过发表个人声明的方式，阐述对逾期的解释和说明，个人信用报告会如实记载。

“出现逾期后，要及时足额还款，终止不良行为，日常要注意量入为出、合理借贷、按时还款、避免逾期，保持良好的信用记录。如果认为信用报告上的个人信息存在错误、遗漏，可以向金融机构或人民银行征信中心提出异议，办理异议不收费。如果认为自己的征信合法权益被侵害，也可以到本地的人民银行分支机构进行投诉，投诉也是免费的。”人民银行上海总部有关人士说。

据人民银行上海总部介绍，目前“征信修复”主要有三种套路：

一是收取高额费用后跑路。这类骗局利用公众急于消除不良信用记录的迫切心理以及对“征信修复”概念的误解，以“征信修复、洗白、铲单”“代理、咨询”等名义发布广告、办理业务，教唆信息主体用“非恶意逾期”“不可抗力”等理由或伪造证据材料进行投诉，借机收取高额代理费用，通常不良信息修改失败后不予退款或直接跑路失联。

二是征信培训、加盟诈骗。这类骗局以征信市场需求量大、有前景为由，谎称教授“征信修复”技巧开办培训班，通过招收学员、加盟代理等形式，广泛发展下线，实则为骗取加盟代理费。所谓培训的核心内容就是教人通过伪造证据欺骗金融机构，试图达到删除逾期记录的目的。

三是骗取个人敏感信息。这类骗局在办理“征信修复”过程中，要求信息主体提供身份证件、银行卡号、联系方式等重要敏感信息，不法分子通过泄露、买卖个人信息从中渔利，甚至利用这些信息冒名网贷，骗取高额贷款利息，危害信息主体人身及财产安全。

(责编：罗知之、高雷)

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