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黄河进入防凌关键期 水利部：确保黄河堤防不决口

2022年03月01日14:26 | 来源：人民网
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人民网北京3月1日电 （王仁宏）据水利部消息，2月28日，国家防总副总指挥、水利部部长李国英主持专题会商，视频连线内蒙古自治区人民政府、水利厅和水利部黄河水利委员会，分析研判黄河凌汛形势，安排部署防凌工作。

李国英指出，当前黄河宁蒙河段日平均气温趋势变化出现由低转高拐点，封河长度和冰层厚度趋势变化出现由增大转为减小拐点，河道槽蓄水增量趋势变化出现由集聚转为释放拐点，凌情发展过程趋势变化出现由封河转为开河拐点。这四个“拐点”的出现标志着黄河进入凌汛风险暴发期，黄河防凌进入关键期。

李国英强调，“确保人民群众生命财产安全、确保黄河堤防不决口”，既是各种防御方案正确与否的判别标准，更是各项防御工作必须实现的根本目标。要求做细做实做准预报、预警、预演、预案“四预”工作；加强骨干水工程调度，压减刘家峡水库出流，削减开河期凌汛后续动力，调度万家寨水库避免对上游凌汛洪水下泄顶托；及时拆除浮桥、施工栈桥等阻水构筑物，畅通河道泄流；提前撤离河道滩区居民，确保人民群众生命安全；对河情、冰情特别是冰坝、冰塞等情况进行24小时不间断监测，一经发现卡冰结坝立即实施爆破解除；加强河道堤防全时空巡查，预置抢险料物、设备、力量，坚决做到抢早、抢小、抢住；做好海勃湾水利枢纽和应急分凌区运用预案，把准时机，精准实施。

李国英要求，各责任单位、责任人员即日起全面进入责任岗位、责任状态，认清目标，落实责任，努力做好黄河防凌各项应对准备，坚决打赢黄河防凌这场硬仗！

(责编：王仁宏、高雷)

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