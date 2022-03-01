人民网北京3月1日电 （记者李彤）“数字时代农产品流通机遇与挑战并存。”“我们要创新发展智慧农业，提升农业生产、加工、销售、物流等各环节数字化水平。”在近日召开的“2022年全国城市农贸中心联合会线上新春工作座谈会”上，参会嘉宾表示，运用数字化赋能，提升产业结构，激发行业潜能，正成为新时代背景下对农产品市场的新要求。

在会议上，全国政协经济委员会副主任、商务部原副部长房爱卿表示，发展数字经济对农产品批发市场而言不是选择题，而是关乎生存和长远发展的必修课。数字化转型是一项复杂的工程，是数字技术和业务深度融合，不可能一蹴而就，需要统筹设计，由易到难，分步实施。

房爱卿认为，数字化转型将推动农批市场的功能向数据服务、物流服务、信用服务、应急保供等方向转变和发展。希望通过数字化转型升级，推动农批市场高质量发展，在引导农业生产、带动农民增收，促进消费升级、提高生活品质，维护流通安全、实现绿色发展等方面发挥更大作用。

“据不完全统计，2021年上半年，全国37.9%的农批市场不同程度地推进食品安全信息化追溯管理，到年底增长到了49.5%，各地农批市场已将推进食品安全信息化追溯管理作为升级发展的方向。”市场监管总局食品经营司副司长党倩英表示，市场监管总局高度重视农批市场食品安全信息化追溯管理工作，积极引导农批市场实施食品安全信息化追溯管理，推动农批市场加速实施食品安全信息化追溯管理。

原国家质检总局副局长葛志荣表示，发展数字经济能够提高市场的管理和运营能力，最终提高流通效率，保证安全、顺畅、优质、足量的农产品供应。他建议，要加强行业基础数据的需求调研、分析等工作，探索形成中国特色农产品市场数字化总体方案或标准要求。希望作为朝阳产业的农产品市场能够继续做好保供稳价，立足和发挥畅通农产品供应链方面的优势，完善农产品供需体系建设，大力推动乡村振兴，取得更大发展。

全国城市农贸中心联合会会长马增俊表示，农产品行业到了必须进行数字化转型的阶段，协会将和行业一起加快数字化建设和转型。他认为，在行业数字化转型过程中，一定要把握农产品市场地域化特征强等特殊性，把数字化转型过程中的需求理顺，科学务实地选择应用数字化的手段和工具，研究制订方案，探求真正的农产品流通行业数字化发展途径。

在会议上，多家农产品批发市场、零售市场、批发商、服务商和基地的行业代表，根据各自在供应链中的位置和需求，提出了行业数字化转型的重点、难点所在，分享了在行业数字化转型方面的观点和实际案例。希望在数字化技术支撑下，提高效率，降低成本，转化模式，更好地服务生产者和消费者。

(责编：李楠桦、高雷)