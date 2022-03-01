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三峡水库去冬今春已累计为长江中下游补水超50亿立方米

2022年03月01日13:13 | 来源：人民网
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人民网北京3月1日电 （记者杜燕飞）记者从三峡集团获悉，截至2022年2月28日，三峡水库有序消落至169.30米，累计向下游补水52亿立方米，相当于370个西湖的水量，保障了人民生产生活用水供给。

三峡水库。受访者供图

据了解，每年11月至来年4月，长江上游及各支流来水大幅减少，三峡水库作为我国重要的战略性淡水资源库，将下泄流量提高到6000立方米/秒以上，为长江中下游补水。

“2021年11月11日至2022年2月28日，我们科学开展六库联合调度，累计为下游补水110天，梯级水库总补水量超过80亿立方米，其中三峡水库平均下泄流量超7500立方米/秒，较好满足人民用水需求。”三峡集团有关负责人介绍，面对大范围低温雨雪天气，春节期间，长江干流6座梯级电站累计发电量28.9亿千瓦时，日均调峰量达1115万千瓦，创历年同期新高，缓解了用电紧张局势。

该负责人表示，随着白鹤滩水库建成并投入联合防洪实际应用，梯级水库总防洪库容已达到376.43亿立方米，其中三峡水库防洪库容为221.5亿立方米。三峡水库将逐步加大消落力度，预计今年6月10日前，水位消落至汛限水位145米，腾空防洪库容，迎战汛期。

(责编：李楠桦、高雷)

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