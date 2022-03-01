人民网北京3月1日电 （记者杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，2月份，中国制造业采购经理指数（PMI）、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.2%、51.6%和51.2%，

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，2月份采购经理指数持续位于扩张区间，表明我国经济总体继续保持恢复发展态势，景气水平稳中有升。

制造业采购经理指数运行稳定

图片来源：国家统计局官网

数据显示，2月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.2%，比上月上升0.1个百分点，继续高于临界点。

赵庆河分析，2月份，企业节后复工复产形势良好，制造业PMI继续在扩张区间平稳运行，需求改善，预期向好，景气水平略有回升。主要有以下五方面特点：

一是供需两端均有所扩张。受春节假日因素影响，制造业生产经营活动扩张放缓，生产指数为50.4%，比上月下降0.5个百分点；新订单指数为50.7%，比上月上升1.4个百分点，重回扩张区间，表明节后制造业市场需求释放有所加快。从行业情况看，医药、专用设备、汽车等行业生产指数和新订单指数均高于54.0%，行业发展较快；但非金属矿物制品、黑色金属冶炼及压延加工等行业生产指数和新订单指数均低于46.0%，行业供需偏弱。

二是价格指数涨幅较大。主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为60.0%和54.1%，高于上月3.6和3.2个百分点，两个价格指数均连续两个月明显上升，制造业市场价格总体水平涨幅扩大。从行业情况看，石油煤炭及其他燃料加工、有色金属冶炼及压延加工等行业两个价格指数均继续位于60.0%以上高位区间，相关行业原材料采购成本不断增加，产品销售价格同步较快上涨。

三是产业结构调整稳步推进。高技术制造业、装备制造业PMI分别为53.1%和51.4%，高于上月1.2和1.1个百分点，自2020年3月份以来持续位于扩张区间，新动能继续发力。消费品行业PMI为51.8%，高于上月1.6个百分点，假日消费带动作用明显。高耗能行业PMI为48.3%，低于上月1.4个百分点，高耗能行业景气水平低位运行。

四是企业预期继续回暖。春节过后，制造业生产活动逐步恢复常态，近期相关部门出台一系列促进工业经济平稳增长的政策措施，企业市场预期进一步提升，生产经营活动预期指数为58.7%，高于上月1.2个百分点，升至近期高点。从行业情况看，调查的21个行业生产经营活动预期指数均位于景气区间，其中有色金属冶炼及压延加工、汽车、电气机械器材等行业连续两个月位于60.0%以上高位景气区间，相关行业企业对近期市场发展信心较强。

五是大、中型企业景气水平有所上升。大、中型企业PMI分别为51.8%和51.4%，高于上月0.2和0.9个百分点，景气水平均有所上升。小型企业PMI为45.1%，低于上月0.9个百分点，景气水平低位回落，小型企业节后复工复产相对滞后，生产经营压力依然较大。

“虽然制造业景气水平有所回升，但企业生产经营中仍存在诸多突出问题，反映原材料成本高、劳动力成本高、资金紧张问题的企业比重分别为60.2%、36.3%和32.0%，均比上月有所增加，当前仍需推进助企纾困等政策落实，为制造业稳定增长提供有力支撑。”赵庆河说。

非制造业商务活动指数有所回升

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数据显示，2月份，非制造业商务活动指数为51.6%，比上月上升0.5个百分点。赵庆河表示，非制造业总体恢复有所加快，主要体现在以下两方面：

服务业景气水平有所回升。服务业商务活动指数为50.5%，比上月小幅上升0.2个百分点，服务业延续恢复态势，但与往年春节月度相比，景气水平偏低。从行业情况看，受春节假日消费带动，铁路运输、航空运输、邮政快递、文化体育娱乐等行业商务活动指数均升至57.0%以上较高景气区间，相关企业业务总量环比有所增长；但零售、生态保护及环境治理、居民服务等行业受疫情影响相对较大，商务活动指数位于45.0%以下低位区间，市场活跃度较弱。从市场预期看，服务业业务活动预期指数为59.6%，比上月上升2.9个百分点，表明受节后市场逐步恢复，以及扶持服务业困难行业恢复发展的多方面纾困政策等影响，多数服务业企业对近期市场发展较为乐观。

建筑业预期向好。建筑业商务活动指数为57.6%，比上月上升2.2个百分点，其中土木工程建筑业商务活动指数为58.6%，高于上月8.9个百分点，建筑业景气水平明显提升。从市场需求和预期看，新订单指数和业务活动预期指数分别为55.1%和66.0%，均高于上月，其中业务活动预期指数连续两个月运行在高位景气区间，表明受近期稳投资加快推进，部分重大基础设施工程和项目适度超前开展等因素带动，建筑业企业对行业发展预期向好。

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