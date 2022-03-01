人民网北京3月1日电 （记者赵竹青）3月1日，国务院新闻办公室举行发布会，商务部部长王文涛表示，将千方百计推动消费持续恢复和升级。包括支持有条件的地方发展首店经济、首发经济，壮大定制、体验、智能、时尚等新型消费，发展绿色健康消费，推动消费升级。

同时，商务部还将通过培育国际消费中心城市，进一步推进步行街高质量发展，开展智慧商圈、智慧商店的示范创建，加快建设便利居民生活的“一刻钟便民生活圈”等方式促进消费升级。

“消费是经济增长的重要引擎，是人民对美好生活需要的直接体现。从去年来看，消费持续稳定恢复，重新回到经济增长的第一拉动力。”王文涛介绍，2021年，社会消费品零售总额增长12.5%，实物商品网上零售额占比达到了24.5%，智能消费、绿色消费、健康消费等增长较快。同时需要注意的是，去年四季度以来消费下行压力在增大，社零增速10月份4.9%、11月份3.9%、12月份1.7%，“今年稳消费压力不小。”

王文涛表示，在稳消费方面，首先要抓好政策落实，增强消费市场的主体活力。消费特别是基础性的消费、聚集性的消费受疫情的影响最直接，比如餐饮、住宿、零售等，特别是中小企业面临着较大的生存压力。此前，国务院14部门联合出台了促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策，对这些行业特别是中小微企业提出了力度大、针对性强的纾困帮扶政策。目前首要的就是把这些纾困帮扶的政策落实到位。

此外，还要创新理念方式，办好消费促进活动。王文涛介绍，去年商务系统组织了一些像全国消费促进月、网上年货节、双品网购节、老字号嘉年华等系列活动。今年在做好疫情防控的前提下，继续组织开展系列促消费活动。比如今晚将在北京举办“2022年全国消费促进月”启动仪式。在接下来的一段时间里，通过线上线下融合举办各类促消费活动，比如消博会、汽车嘉年华、家居消费季，稳住重点商品的消费。同时也会借助北京冬奥会巨大成功所带来的“冰雪热”、冰雪消费，组织形式多样的冰雪主题消费促进活动。

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