人民网北京3月1日电 （记者杜燕飞）记者从中国海油获悉，2月28日，我国自主设计建造的亚洲第一深水导管架——“海基一号”在广东珠海完工，进一步提升了深海油气资源的开发能力。

“海基一号”建造完工。受访者供图

据介绍，固定式海上油气平台是世界范围内应用最广泛的海洋油气开发设施，具有甲板面积大、可变载荷大、结构安全可靠等优点。导管架相当于固定式海上油气平台的“地基”，用于支撑平台的庞大身躯与巨大吨位。

中国海油陆丰油田群区域开发项目经理高爽表示，“海基一号”总高度达302米，重量达3万吨，是亚洲首例300米级深水导管架，将服役于我国陆丰油田群15-1平台，所在海域水深约284米，这是国内首次在这一水深海域设计、建造、安装固定式导管架平台。

高爽介绍说，近年来，我国海洋油气勘探开发不断向深水区挺进，与同等水深油气田常用的“水下生产系统+浮式生产平台”开发模式相比，“海基一号”把生产系统从水下移至水面以上，将降低钻完井、工程以及后续的生产操作成本，助力200米至400米中深海海域油气资源经济有效开发。

据介绍，“海基一号”将于今年3月下旬进行海上安装。目前，导管架装船、运输、海上安装等技术方案已通过专家审查，海管铺设、海管终端及防沉板安装等海上施工已按计划完成。

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