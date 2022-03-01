人民网北京3月1日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日，全国市场监管系统执法稽查工作暨2022民生领域“铁拳”行动部署会在安徽合肥举行。会议要求，2022年要围绕“民意最盼、危害最大、市场监管风险和压力最大”领域，聚焦关系人民群众生命健康安全的重点商品、重点领域和重点行业，持之以恒开展“铁拳”行动。

据了解，2021年，各级市场监管部门“铁拳”出击，集成作战，“铁拳”行动打出声威，重点领域执法成效明显，“双打”工作稳中有进，执法基础不断夯实，为统筹疫情防控和经济社会发展作出新的贡献。“铁拳”行动中，各地查办民生领域8类违法案件9.44万件、移送公安机关1935件；总局和省级局向社会曝光典型案件159批1310件。

会议强调，做好今年执法稽查各项工作，要抓好五个方面。一是提高政治站位，扎实完成党中央交办任务。二是持续开展“铁拳”行动，培育执法为民“铁拳”品牌。三是围绕工作重点，深入推进食品安全、产品质量、知识产权、认证检验检测等专项执法。四是健全执法制度体系，不断加强能力建设。五是合力做好“双打”工作，提升打击侵权假冒工作水平。

会议要求，2022年要围绕“民意最盼、危害最大、市场监管风险和压力最大”领域，聚焦关系人民群众生命健康安全的重点商品、重点领域和重点行业，持之以恒开展“铁拳”行动。要严厉查处食用油掺杂掺假、食品非法添加、油品质量违法、“神医”“神药”等虚假违法广告、医疗美容领域虚假宣传、翻新“黑气瓶”、超期未检电梯、面向未成年人开展“无底线营销”等违法行为，将“规定动作”与“自选动作”相结合，握指成拳，查办“铁案”，打宣并重，切实打出震慑和声势，构建以点带面的长效机制。

(责编：李楠桦、高雷)