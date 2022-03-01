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浪潮多措并举加速数字化进“村”

2022年03月01日11:33 | 来源：人民网
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人民网北京3月1日电 （记者孙阳）在中储粮，全系统部署了数百万个温度传感器、数万个视频监控、接入了超千台地磅，建成了一张实时掌握粮食库存、质量和粮情状态的物联网。由“人防”向“技防”升级，成为粮食行业数字化转型的生动缩影。

保障粮食安全是推动乡村振兴的重要基础。2022年中央一号文件提出，加强智能粮库建设，促进人防技防相结合，强化粮食库存动态监管。

据了解，浪潮目前已助力包括中储粮、中粮集团等大型粮食央企，鲁粮集团、上海良友集团等粮油企业，以及国家粮食和物资储备局、各省粮食主管部门等数万家客户数字化转型，推动粮食行业高质量发展。

数字时代，工业互联网平台也正为乡村振兴探索出一条新路。

在济南平阴，玫瑰产业发展中心上线了玫瑰种植端的数字化管理、产供销的网络化协同、市场营销的服务化延伸等服务，构建“慧种、慧产、慧销”产业融合的新格局，三产融合已见雏形，使花农们增收致富，享受产业发展的红利。

浪潮依托云洲工业互联网平台，推出区域品牌公共服务平台等解决方案，赋能乡村产业数字化，实现平阴玫瑰、“蒙”字标、赣抚农品等区域品牌数字化转型，助力济南三涧溪村等乡村产业“上云触网”，以产业振兴带动乡村振兴。

在临沂市河东区政务服务中心，没有拥挤的排队人群，没有突然响起的叫号声，没有复杂的办事流程，没有来回跑好几个窗口办理的情景……

通过推进“互联网+政务服务”一体化平台在镇村两级应用，能够提升基层便民服务服务能力，拓展政务服务内容，强化镇（街）村（社区）便民服务中心服务能力。

据介绍，目前浪潮已赋能包括临沂市河东区、重庆市九龙坡、呼和浩特新区等地乡村政府数字化转型，以数字政府建设带动乡村振兴。

同时， 浪潮积极推进与试点乡村探索高效推进乡镇治理现代化的实现路径，成功打造党建引领下的数字乡村治理体系，全面驱动乡村治理精准化、服务智能化、决策科学化，已在重庆、济南、厦门等多地落地实践。

(责编：李楠桦、高雷)

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