人民网北京3月1日电 （记者李楠桦）今日，中国气象局召开新闻发布会，中国气象局应急减灾与公共服务司副司长王亚伟在发布会上介绍，预计未来10天，影响我国冷空气势力较弱，全国大部分地区平均气温较常年同期偏高1-3℃。降雨方面，湖南、江西、浙江、贵州中东部、广西中北部及台湾岛东部等地累计降水量有10-40毫米，降水量较常年同期略偏少；北方大部地区降水稀少，累计降水量一般只有1-3毫米。

王亚伟表示，预计3月份，全国大部地区气温偏高。除广东南部、海南、云南大部、西藏和青海西南部等地气温较常年同期偏低外，全国大部地区气温接近常年同期到偏高，其中内蒙古东部、黑龙江、吉林、辽宁、浙江大部、安徽南部、江西、湖南大部、福建北部和新疆北部等地气温偏高1-2℃。

与此同时，西北地区东部和西南地区南部等地降水偏多，其余大部地区接近常年同期或偏少。特别是陕西中部、宁夏南部、甘肃东北部和云南南部等地偏多2-5成。全国其余地区降水接近常年同期到偏少，其中浙江南部、福建大部和江西中南部等地偏少2-5成。

在农业生产方面，王亚伟提示，3月开始气温回升，北方春播区需根据土壤解冻和气温回升情况，做好春耕备播工作；北方冬麦区、长江中下游和西南地区要因地、因苗制宜，做好小麦、油菜等的不同生长期肥水管理，促进作物稳健生长；江南和华南地区抓住“冷尾暖头”适期开展早稻播种育秧工作，其中江南地区还需注意防旱，确保春季农业生产用水；同时各地还要做好病虫害监测防治工作。

“3月份影响我国的冷空气活动势力总体较弱，气象条件不利于污染物的扩散，需关注华北中南部、黄淮大部、江淮西部和江汉大部等地可能发生的低能见度天气对生产生活和交通运输等带来的不利影响。”王亚伟表示，此外，预计3月份沙尘天气将影响西北地区西部和内蒙古西部等地，需注意其不利影响。内蒙古东部、东北地区大部、新疆北部以及江南中东部地区气温偏高，森林草原火险等级高，需注意加强防范。

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