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中国气象局：2021年全国气温创70年来最暖 北方降水量为历史第二多

2022年03月01日11:33 | 来源：人民网
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人民网北京3月1日电 （记者李楠桦）今日，中国气象局召开新闻发布会，会上发布2021年《中国气候公报》。国家气候中心副主任肖潺介绍，2021年，全国年平均气温10.5℃，比常年（1981-2010年）偏高1.0℃，为1951年以来最暖年。浙江、江苏、宁夏、江西、福建、湖南、安徽、河南、广东、湖北和广西11省（区）年平均气温均创历史新高。

据肖潺介绍，2021年，我国发生9次区域性高温过程，比常年偏多5次，为1961年以来最多。7月20日至8月9日，我国中东部出现大范围高温天气过程，极端最高气温普遍有35-40℃，局地超过40℃，有38个国家站日最高气温破历史极值。9月17日至10月5日，南方出现1961年以来最晚高温过程，结束时间较常年偏晚36天。

与此同时，2021年，全国平均年降水量672.1毫米，比常年偏多6.7%，其中北方降水量为历史第二多，仅次于1964年，北京、天津、河北年降水量均为历史最多。

肖潺表示，七大江河流域中，除珠江流域降水量较常年偏少16%外，其他流域均偏多，其中，海河流域（偏多74%）降水量为1961年以来最多，黄河流域（偏多39%）为次多，辽河流域（偏多34%）和淮河流域（偏多32%）均为第三多。华南前汛期4月26日开始，偏晚20天，雨量偏少31%。6月9日入梅，偏晚1天，7月11日出梅，偏早7天，梅雨量偏少22%。华北雨季开始早、结束晚，雨季长度为1961年以来第2长，雨量为1961年以来第3多。华西秋雨8月23日开始，11月8日结束，开始偏早8天，结束偏晚7天，雨量为1961年以来最多。

“去年北方降水很多，特别是京津冀地区是1961年以来最多，2021年北方地区降水异常偏多且极端性强，是受到多种因素的共同影响。”肖潺说。

具体包括以下几方面因素：一是气候变暖加剧气候系统不稳定，增加了大气的持水能力，研究认为大气温度增加1℃，水汽含量增加7%，气候变暖是造成极端强降水事件频发的全球背景。

二是2020年8月至2021年3月，赤道中东太平洋发生了一次中等强度的拉尼娜事件，受其影响，西太平洋副热带高压从7月开始表现出明显偏北的特征，与此同时，热带西太平洋对流活动持续异常活跃，对副高的持续偏北有重要作用，导致来自西北太平洋的东南暖湿气流和来自印度洋的西南暖湿气流异常强盛，并随着副高北上为北方降水提供了充沛的水汽条件。

三是欧亚中高纬环流经向度大，冷空气活动频繁，冷暖空气在我国北方地区频繁交汇，导致北方地区降水偏多。

 

 

(责编：李楠桦、高雷)

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