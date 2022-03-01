原标题：国家开发银行200亿专项贷款支持春耕备耕

“惊蛰”将至，正是春耕备耕的好时节。今年，国家开发银行认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，设立总体额度200亿元的春耕备耕专项贷款，服务全年农业生产顺利开展，助力保障城乡居民重要农副产品稳定供给。专项贷款执行优惠利率，在多个业务环节予以优先安排，提高业务办理效率。同时，加强风险防控，严控贷款投向，确保专款专用。

该专项贷款重点支持种子、化肥、农药、饲料等农业生产资料的采购、生产、流通、配送等领域，以及粮油、蔬菜、肉蛋奶、水产品等农产品的生产、流通、供应等。为抢抓农时，国家开发银行总分行共同努力，加快专项贷款工作进度，截至2月末，已实现专项贷款评审承诺120.88亿元，发放48.8亿元。

据介绍，国家开发银行于2020年首次设立100亿元春耕备耕专项贷款，覆盖全国27个省份，有力支持了各地农业生产企业应对疫情影响，推进复工复产。2021年，开发银行进一步扩大春耕备耕专项贷款支持力度，全年实现发放177亿元。在支持农资生产流通领域，专项贷款重点支持供销社系统企业，全力保障种子、农药、化肥等农资生产流通，累计支持种子采购流通3万吨、农药采购2万吨、化肥采购550万吨、饲料采购加工30万吨等；在支持农副产品保供领域，以龙头企业为重点，支持粮食生产流通138万吨、棉花2万吨、油脂11万吨、糖类（含原糖及甘蔗）130万吨、乳制品28万吨（含鲜牛奶及生牛乳等）、肉类4万吨和其他果蔬2万吨等，为农业产供销一体发展提供了有力支持。

党的十九大以来，国家开发银行深入贯彻党中央、国务院关于“三农”工作的决策部署，持续深化与农业农村部合作，充分发挥中长期信贷优势，累计发放现代农业贷款1460亿元，重点支持高标准农田建设等农业基础设施补短板，支持种植结构调整优化、生猪保供等农业供给侧结构性改革，积极创新融资模式，服务乡村产业发展，探索“以产业收益反哺农业农村基础设施建设和公共服务提升”的综合平衡融资模式，有效发挥开发性金融引领作用。

2022年，开发银行将持续加大工作力度，围绕保障粮食安全和重要农产品稳定供给，持续支持高标准农田建设、种业振兴等；支持农村一二三产业融合发展，以产业振兴支撑乡村全面振兴基础；支持农业绿色发展，服务“双碳”战略实施，为农业现代化建设贡献开发性金融力量。

(责编：董童、李源)