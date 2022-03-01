原标题：上汽集团与阿里巴巴联手打造 智己L7硬件锁定进入量产阶段

2月28日，智己L7量产车在上汽集团临港智能工厂正式投产。据智己汽车方面透露，目前智己L7的上市和用户交付，已进入倒计时。

早在2021年4月份，由上汽集团、张江高科、阿里巴巴集团联合打造的国产高端智能纯电动汽车品牌智己汽车，宣布旗下首款纯电动中大型轿车将命名为智己L7。据了解，目前智己L7已全硬件锁定，进入量产阶段。

动力输出上，智己L7以3.03kW/kg功率密度，释放出同级豪华燃油车动力2倍以上的澎湃能量；整车操控上，智己L7量产版同级独有的四轮全驱转向系统，采用全球领先的电动化四轮矢量驱动技术，可实现四轮驱动和四轮转向的协同。

值得一提的是，智己汽车与WAE威廉姆斯前瞻工程团队的深入合作，历经1年的联合选型联合调校，智己L7最终达成实测稳态最大侧向加速度近1个G，麋鹿测试成绩超80km/h，以媲美超跑、碾压同级的超稳驾控，重塑性能新规则。（记者 龚梦泽）

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