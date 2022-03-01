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OPPO携两大超级闪充技术等亮相MWC 2022

2022年03月01日14:05 | 来源：环球网
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日前，OPPO在2022年MWC世界移动通信大会（MWC 2022）上正式发布240W超级闪充技术，9分钟即可将等效4500mAh电池充至100%；能将手机电池寿命提升两倍的长寿版150W超级闪充技术，以及全新一代5G智能连接中枢OPPO 5G CPE T2。

此外，OPPO 还首次同台展示了最新旗舰机型，以及自研影像专用NPU马里亚纳 MariSilicon X、OPPO Air Glass、伸缩式摄像头等一系列创新技术。

据介绍，面对5G万物互融时代用户对充电效率的不断升级的要求，OPPO在现有的闪充架构基础上推出了240W超级闪充，使其充电效率再创新高：最高可支持24V/10A充电，9分钟左右即可将等效4500mAh电池能量的手机最高充至100%。

温控散热方面，240W 超级闪充在适配器、线材、电池的充电全链路全程保证温控和安全，极大程度上减少发热。

OPPO还同时发布了长寿版150W超级闪充，沿用OPPO电荷泵直充技术， 5分钟即可将等效4500mAh电池容量的手机从1%最高充至50%，最快15分钟充至100%。

长寿版150W超级闪充在提升快速充电功率的同时，搭载OPPO自研的电池健康引擎，帮助手机在满充满放循环1600次后，电池还能拥有80%容量，有效保护电池健康。

延续OPPO 125W超级闪充的领先技术架构，长寿版 150W 超级闪充进一步调优软件设计，升级了 PCB 电池保护板，最高支持 20V/7.5A 输出。为保障高功率充电的安全性，长寿版 150W 超级闪充还配备 13 个温度传感器实时监控充电状态，采用熔断式过压保护电路，保障全链路充电安全；线缆通过 128 位高强度硬件加密，杜绝安全隐患。

为更全面提升用户充电体验，长寿版150W超级闪充搭载了OPPO自主研发的电池健康引擎。该项技术基于OPPO定制的电池管理芯片，包括智能电池健康算法和仿生修复电解液技术两大核心技术，从底层算法和电池化学体系入手保护充放电安全，智能提升电池寿命。

未来，电池健康引擎将作为快速充电的标准配置，应用于 OPPO 和一加的旗舰系列手机中，为更广泛的用户提供安全、高效、耐用的充电体验。而搭载电池健康引擎的长寿版 150W 超级闪充也将于今年第二季度首先在一加手机上正式发布。

OPPO SUPERVOOC闪充首席科学家张加亮表示，“OPPO自2014年推出VOOC闪充以来，始终以安全和效率为核心考量，不断引领快速充电技术的发展。OPPO持续深耕大功率快速充电、适配器小型化等领域，并积极探索充电健康等新兴议题，致力于带给消费者安全、高效、智能的闪充体验。”

本次MWC大会上，OPPO还发布了全新的OPPO 5G CPE T2，其搭载了高通骁龙X62调制解调器及射频系统 、OPPO自研的O-Reserve 2.0 5G智能天线解决方案，随时随地将接收到的5G信号转换成稳定高速的本地Wi-Fi信号，可提供极速、稳定的5G连接体验。此前，OPPO已经推出两代CPE产品。

据介绍，OPPO 5G CPE T2将于2022年下半年进入亚太、中东、非洲、欧洲等市场。

(责编：董童、李源)

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