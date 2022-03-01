原标题：支付为民，开户不难 广发银行全面优化账户服务

近日，小微企业珠海市某公司法定代表人张先生于领取营业执照当天，携带相关资料前来广发银行珠海分行咨询开立账户事宜。张先生公司刚刚设立，暂无经营场所，但因急于购买农产品拟申请马上开立基本存款账户。广发银行员工向张先生介绍了本行简易开户服务模式，帮助张先生梳理、收集相关材料后顺利为其在“小微企业绿色通道”专窗开立了简易账户。广发银行的服务超出客户预期，张先生表示非常满意。

这是广发银行服务小微企业、持续优化账户服务的一个缩影。近年来，广发银行深入贯彻“六稳六保”决策和“放管服”改革要求，积极践行“支付为民、开户不难”工作理念，通过优化账户开户流程、提示开户服务透明度、加强账户风险防控能力、建立账户管理长效机制，多措并举不断优化企业账户服务。

线上办理“更便利”

推广开户业务线上预约预审。广发银行大力推广企业客户官网、微信预约开户，实现智能填单、信息返显、预先审核、在线查询进度等功能。客户发起开户预约申请后，“立等”开户预约受理回执及预审核结果，后续莅临银行完成资料原件核实工作后即可完成开户。全流程可视化进度查询结合自动采集客户信息技术，大大减少客户填单工作量和临柜等待时间。真正实现开户“加速度”。目前超过90%客户选择电子渠道预约开户。

支持更新业务线上自助办理。为落实人民银行关于“鼓励在有效识别客户身份前提下支持线上办理小微企业银行账户变更业务”精神，广发银行支持客户7X24小时登录手机银行、企业网银、现金管理平台，核实身份真实、提交相关证明文件后自助申请修改营业执照、统一社会信用代码、法定代表人/单位负责人等证照的证件有效期，修改大额查证人、相关人员手机号码、联系电话等信息。真正实现足不出户完成变更。

一站服务“更迅捷”

开设服务专窗及绿色通道。广发银行为中小微企业设置服务专窗、“绿色通道”。绿色通道可提高账户审核、查证、查验、录入环节处理优行等级，使开户耗时显著缩短。

实现“开户+签约”一站式服务。客户仅需签署开户申请书、账户管理及产品签约综合管理协议，加盖印鉴卡，即可“一站式”办理开户及产品签约。多项签约服务实现一次授权、一次收费、一次打印，让客户少填单、少盖章。同时设立企业开户服务投诉处置机制，及时回应解决客户难题，有效提升客户体验。

科技创新“更智慧”

创造性开发云柜员开户模式。云柜员开户模式支持客户通过开户预审核及现场面对面资料核验后，使用STM智汇柜台“云柜员”真人视讯与客户互动，自助完成业务审核、资料查验、账户开立及产品签约。

支持7*24小时远程核实意愿。法人代表/单位负责人可通过广发银行手机银行链接云柜员，7*24小时随时随地自助完成开户意愿核实。该功能突破时间、空间限制，为客户开户意愿核实提供无限自由，大大提升了客户体验。充分体现了广发银行 “以客户为中心”的服务理念。

简易开户“更贴心”

广发银行对企业客户提供简易开户模式。方便证照齐全但暂无固定经营场所、暂未开始营业的企业，或自主创业、无具体办公区域的小微企业，先开立具有基本支付结算功能的简易账户。企业正常营业后可申请将简易账户升级为普通账户。同时，广发银行全面推出企业银行结算账户《负面清单》，重塑“风险为本”的账户管理机制，有效改善企业开户“难、慢、烦”问题。

账户是全社会金融活动的基础。广发银行将继续按人民银行统一部署，积极践行“支付为民、开户不难”，为企业提供专业化账户服务，以实际行动落实账户领域“放管服”改革要求，为优化营商环境做出贡献。

(责编：曹淼、李源)