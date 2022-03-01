2021年，中国成为引领全球复苏的重要引擎。“作为一家植根中国三十年的国际技术企业，微软亲眼见证、亲身参与了中国经济，特别是由信息技术创新所引领的数字经济从无到有、快速发展壮大的整个历程。”微软全球资深副总裁，微软大中华区董事长兼首席执行官侯阳表示：“我们对中国数字经济加速发展的前景充满信心，更希望能够充分发挥微软覆盖全球的技术、服务和资源，携手各行业客户与各方合作伙伴，共同发掘数字经济时代的中国机遇。”

今年1月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》提出，“数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态” ，要以数据为关键要素，以数字技术与实体经济深度融合为主线，协同推进数字产业化和产业数字化，赋能传统产业转型升级，培育新产业新业态新模式。

“推进传统产业的数字化转型与新兴产业的业态创新，与微软推进各行业数字化转型的战略方向不谋而合。”在推进传统产业的数字化转型与新兴产业的业态创新方面，微软相关负责人表示，2021年，微软分别针对制造业、零售业、医疗卫生等行业的转型需求，相继推出了一系列“微软行业云”方案。在中国市场，针对本地市场、行业、企业的特点和需求，微软携手合作伙伴专门针对制造业、零售业、医疗健康产业，以及汽车企业出海及可持续发展等场景，定制了一系列“行业优先解决方案（IPS）”，汇聚微软智能云矩阵及合作伙伴生态系统的优势合力，助力相关行业企业拓展转型机会。

在智能化绿色发展方面，微软拨款10亿美元设立气候创新基金，通过支持全球各界的技术研发，帮助加速全球碳减排、碳捕获和碳消除技术的发展。2021年，微软通过转向可再生能源、推动供应商减排等措施，减少了6%的碳排放，约合73万吨碳。此外，微软还在与合作伙伴广泛合作，将物联网、大数据、云计算与人工智能、机器人技术深度整合，针对能源管理、建筑节能、智慧矿山、现代农业等行业和场景推出了行之有效的解决方案，为降低能耗、优化效率、减少环境影响起到了积极效果。

八年来，微软智能云在中国的服务能力已经扩容12倍。“微软智能云将持续加大投入，推进联合创新，释放云端潜能。”该负责人介绍，3月初，由微软智能云在华新Azure数据中心区域将投入商业运营，微软智能云矩阵四大服务Microsoft Azure、Microsoft Office 365、Microsoft Dynamics 365及Microsoft Power Platform面向中国市场的服务能力再次翻倍扩容。微软智能云落地中国八周年之际，将围绕中国企业数字化转型与数字化创新的迫切需求，推出一系列功能与服务：包括可以用来贯通现实与数字世界、打造智能化工厂的Azure数字孪生服务，能够帮助企业提升多云与混合云管理效率与安全性的Azure Arc服务等。

面对数字经济加速发展的重大机遇，微软在提供技术和服务的同时，致力于在中国市场汇聚各方合力，推进联合创新：首先，充分动员与发挥微软在全球和中国市场的合力，调动顶尖科研资源，推动前沿科技成果的产业对接与商业转化，加速科研创新助推数字经济；其次，不断增强、充分激活微软合作伙伴生态系统服务中国市场 “最后一公里”的创新能力，推进微软技术与各行业应用场景的结合落地，通过群策群力的共研、共建推进灵活高效的共同创新。

该负责人表示，2022年是微软植根中国市场三十周年，也是微软智能云落地中国的第八年。微软将充分发挥自身的优势潜能，与合作伙伴生态系统携手并肩，共同释放微软智能云的最大潜能。

(责编：曹淼、李源)