人民网北京3月1日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行公布的2022年1月份金融市场运行情况显示，1月份，债券市场共发行各类债券45119.1亿元，银行间债券市场现券成交20.9万亿元，银行间货币市场成交共计111.6万亿元。

债券市场发行情况方面，1月债券市场共发行各类债券45119.1亿元，其中，国债发行4660亿元，地方政府债券发行6988.6亿元，金融债券发行7970.7亿元，公司信用类债券发行13268.7亿元，信贷资产支持证券发行259.4亿元，同业存单发行11272.5亿元。

债券市场运行情况方面，1月银行间债券市场现券成交20.9万亿元，日均成交9945亿元，同比增加22.9%，环比增加0.9%；单笔成交量主要分布在500-5000万元，单笔平均成交量5139.0万元。交易所债券市场现券成交2.3万亿元，日均成交1228.4亿元，同比增加18.3%，环比减少4.3%。商业银行柜台市场债券成交10.7万笔，成交金额220.8亿元。

债券市场对外开放情况方面，截至1月末，境外机构在中国债券市场的托管余额为4.15万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为3.1%。其中，境外机构在银行间债券市场的托管余额为4.07万亿元，分券种看，境外机构持有国债2.5万亿元，占比61.9%，持有政策性金融债1.1万亿元，占比26.6%。

货币市场运行情况方面，1月份，银行间货币市场成交共计111.6万亿元，同比增加23%，环比减少10.7%。其中，质押式回购成交100.1万亿元，同比增加24.1%，环比减少10.7%；买断式回购成交4110.1亿元，同比减少2.1%，环比减少32.9%；同业拆借成交11.1万亿元，同比增加14.7%，环比减少9.5%。交易所标准券回购成交31.7万亿元，同比增加20.8%，环比减少16.4%。

票据市场运行情况方面，1月份，商业汇票承兑发生额2.9万亿元，贴现发生额1.8万亿元。截至1月末，商业汇票承兑余额17.3万亿元，贴现余额10.4万亿元。

股票市场运行情况方面，1月末，上证指数收于3361.4点，较上月末下跌278.3点，跌幅为7.6%；深证成指收于13328.1点，较上月末下跌1529.3点，跌幅为10.3%。1月份，沪市日均交易量为4356.5亿元，环比减少8.9%；深市日均交易量为6203.4亿元，环比减少4%。

(责编：罗知之、高雷)