孙文龙

为贯彻落实2021年《政府工作报告》中关于“推动电子证照扩大应用领域和全国互通互认”的部署要求，《国务院办公厅关于加快推进电子证照扩大应用领域和全国互通互认的意见》（以下简称《意见》），明确了相关工作的内容和要求。

自“互联网+政务服务”理念提出，特别是全国一体化政务服务平台上线以来，各地区各部门持续优化政务服务，推出一系列便民利民惠民的工作举措，电子证照应用就是其中重要一项。证照作为许可、认证等信息的核心载体，是实现业务管理和事项线上办理的的重要工具和支撑手段，电子证照不仅实现政务服务减材料、减环节、减时限的重大改革，提升企业和群众的获得感，更使政府数字化转型向前迈出一大步，支撑国家治理体系和治理能力现代化建设不断前行。但同时，电子证照应用与人民群众的期望、与政府治理能力现代化的要求仍存在一定差距，特别是证照标准化水平、数据质量、公共服务支撑能力和应用领域等方面仍需持续深入强化和拓展，努力提升全社会相关领域对电子证照的认可度和接受度，全面实现“全程网办、异地可办”。为此，《意见》提出了扩大电子证照应用领域、推动电子证照全国互通互认、全面提升电子证照应用支撑能力三大核心任务。

《意见》以“五个坚持”为基本原则。一是坚持系统观念，加强电子证照应用与“跨省通办”“一网通办”等工作的紧密衔接和整体推进。二是坚持便民高效，通过加强电子证照运用，实现减环节、减材料的同时不降监管和服务质量，保留必要的传统服务方式 “兜底”。三是坚持需求导向，围绕市场运行、民生需求中的高频应用场景，积极拓展贴近企业和群众需求的电子证照应用。四是坚持创新引领，鼓励探索电子证照应用新技术、新机制、新渠道和新方式。五是坚持安全可控，在鼓励电子证照运用的同时要保护好商业秘密和个人信息。最终，《意见》由总体要求、扩大应用领域、推动全国互认、提升支撑能力和保障措施共五个部分组成。

第一部分是总体要求。《意见》明确了指导思想、基本原则和工作目标。提出要依托全国一体化政务服务平台，推动电子证照在更多领域应用并实现全国互通互认，更好发挥电子证照应用在深化“放管服”改革、推进数字政府建设、建设人民满意的服务型政府中的支撑保障作用，并提出了2022年和2025年的具体目标。其中2022年目标的关键点是“同步制发、高频应用”，2025年目标的关键点是改革一系列制度，提供公共基础服务，将双轨并行导向为以电子证照应用为主。

第二部分是扩大电子证照应用领域。《意见》分别从个人、机构、社会化应用等方面提出了5条具体举措和责任分工。一是聚焦深化便民服务，推动户政、教育、医疗等个人证照应用覆盖于群众生活密切相关的主要场景，特征是普遍使用和深度利用。二是助力优化营商环境，推动营业执照、生产经营许可等机构证照在许可申请、投资建设、公共资源交易等领域的应用，特征是优先认可电子证照效力。三是促进电子证照社会化应用，将一体化平台的服务能力扩展到互联网域，鼓励在合同订立、人员招聘、文化旅游等场景和领域应用电子证照，要求制发和使用部门共同提供基础条件和制度保障，提升电子证照认可度。四是鼓励技术和机制创新，利用新技术实现证照智能化和一体化应用，探索“一卡通”“同城待遇”和第三方参与证照服务运营。五是加强线上线下融合，为不便使用手机和网络的人民群众提供兜底保障。

第三部分是推动电子证照全国互通互认的具体措施。《意见》提出健全机制、实施标准化和提升数据质量三方面要求与举措。一是健全电子证照应用协同推进机制。通过证照生成、受理两端的协同，确保电子证照生成后就有场景可用，明确发证、持证、用证等各环节的权责，消除“不敢用”“不愿用”因素，双管齐下为电子证照扩大应用营造良好环境。二是持续推进电子证照标准化。协调各部门共同参与标准化工作，通过建立技术、数据、业务和管理等相互配合的标准体系，保障电子证照生成、办理、归档和再利用全过程都“有标可依”；同时加快标准实施，要求存量证照加快完成标准化改造，带动更多证照参与“全程电子化”。三是着力提升数据质量。意见要求加强各地区各部门电子证照库汇聚和集中监测，从行业主管部门优化制度规则和引进社会群众投诉监督等多种方式，共同促进电子证照数据质量和时效性加快提升。

第四部分是强化电子证照应用支撑。《意见》指出要重点提升电子证照应用平台、电子印章和应用安全等支撑保障能力，明确三项具体任务。一是提供一体化电子证照公共核验服务。《意见》要求各地区各部门按需建设电子证照公共验证服务，首先满足“谁制发、谁核验”，其次通过一体化平台将这些服务集成起来，实现证照核验全国漫游，满足电子证照跨地区、跨部门查验和存证需求，消除一线人员“难核验、难追踪”担忧。二是强化电子签名、电子印章的支撑保障能力。意见要求加快制发各级政务部门和市场主体电子印章，基于统一标准实现全国互签互验，并通过一体化平台验章验签服务加以校正，鼓励政务服务电子签名、电子印章在社会场景中使用。三是严格落实安全管理责任。《意见》要求在电子证照应用各环节落实网络安全等级保护、密码评估等制度，强化网络身份认证和证照信息分级分类管理，严格按照持证主体的授权调用和存留电子证照信息。

第五部分是保障措施。提出了加强组织领导、完善法律制度、加强督促落实、加强宣传推广等保障手段，明确了国务院办公厅和各地区各部门全面深化电子证照应用工作的责任分工，强调国务院办公厅要加强对各地区各部门工作的督促指导，及时推动优化调整相关政策措施，确保电子证照应用工作有序推进，取得实效。

电子证照的价值是应用，其应用范围不限于政府部门的公共服务活动，更涉及社会民生的各个方面。想要实现电子证照与百姓生活的深度融合，除提升电子证照自身的技术与应用能力外，还需要有亮证、核验、存档等公共服务作为做好配套支撑，必要时，需修改具体的业务规则。《意见》针对这些问题都做了针对性的部署。

首先，《意见》鼓励电子证照在高频政务服务之外向更广泛的社会应用场景渗透，源于政务服务而不限于政务服务，这有利于尽快扩大电子证照的应用范围。

其次，《意见》不仅列举业务应用目标，更把基础保障、支撑服务和兜底措施作为重点任务加以明确，通过任务方式落实了前提和基础，扩大电子证照应用和互通互认就更容易落地。

最后，《意见》突破以往从组织、监督、宣传方面的常规保障措施，在法律制度调整方面也做了针对性的部署，这涉及到政务服务和其他各项业务适应数字化的深层次改革，使《意见》具有更深远的意义。（作者系中国电子技术标准化研究院副院长）

(责编：曹淼、李源)