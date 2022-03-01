人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

畅通循环，努力实现更坚实更可持续的发展——从新发展格局看2022中国经济新空间

2022年03月01日22:06 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京3月1日电 题：畅通循环，努力实现更坚实更可持续的发展——从新发展格局看2022中国经济新空间

　　新华社记者刘红霞、于佳欣、关俏俏、覃星星

　　虎年正月初十，天蒙蒙亮，新疆霍尔果斯口岸，中欧班列X8069满载福建莆田的家用电器，缓缓驶出车站，半个来月后，抵达波兰。

　　几千公里外，贵州毕节，“悬崖下的村寨”化屋村里，青春靓丽的“阿哥阿姐”借助电商直播，让特色苗绣源源不断飞出深山，走向全国。

　　一切看似如常，却又日新月异。

　　2022年是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，加快构建新发展格局，中国经济高质量发展将塑造新优势、激发新活力、拓展新空间。

　　疏通经脉，努力炼就百毒不侵、金刚不坏之身

　　格局，事关全局。

　　构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，是以习近平同志为核心的党中央根据我国发展阶段、环境、条件变化作出的战略决策，是把握未来发展主动权的战略性布局和先手棋。

　　战略之后有战术。

　　——构建新发展格局的关键，在于经济循环的有力畅通。

　　虎年一开工，四川嘉逸股份有限公司董事长袁志友就召集技术骨干“头脑风暴”，这家主营摩托车出口的公司，正加快研发面向国内市场的产品。

　　“原来不是没想过出口转内销，但说实话各方面限制不少，难度不小。”袁志友告诉记者，这几年国家支持力度越来越大，国务院办公厅近期还专门印发了《关于促进内外贸一体化发展的意见》，从规则对接到标准认证衔接，每条措施都是“干货”，进一步打消我们“不想转、不敢转、不愿转”的顾虑。

　　出台《建设高标准市场体系行动方案》，审议通过《关于加快构建新发展格局的指导意见》，破除妨碍生产要素市场化配置和商品服务流通的体制机制障碍……一系列疏通经脉的举措接连落地。

　　——构建新发展格局最本质的特征，是实现高水平的科技自立自强。

　　广西柳州，上汽通用五菱汽车股份有限公司的总装车间里，一辆辆色彩绚丽、外形小巧的宏光MINI EV电动车下线。

　　“虽然遭遇缺芯的困扰，但我们不等不靠，积极实施国产化替代，努力拓展供应渠道，并同清华大学、上海交大等高等院校保持密切合作，尽最大努力维持产业链供应链稳定。”公司总经理助理梅胜军说，今年1月，上汽通用五菱销售11万辆，同比增长18%，其中，出口1.27万辆，增长40.5%。

　　有力有序推进创新攻关的“揭榜挂帅”体制机制，提高制造业企业研发费用加计扣除比例，培育现代产业链的“链长”……当前，我国国家战略科技力量加快壮大，一些“卡脖子”关键核心技术攻关取得重要进展，产业链韧性得到提升。

　　——构建新发展格局，必须更好统筹国际国内两个市场、两种资源。

　　积极推动并率先批准区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），正式申请加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）、数字经济伙伴关系协定（DEPA），连续4年缩减外资准入负面清单，放宽金融、汽车等多领域市场准入……

　　下好先手棋、打好主动仗。

　　过去的2021年，我国沉着应对百年变局和世纪疫情，交出了一份极为不易、亮点突出的成绩单，国内生产总值超过114万亿元，稳居世界第二大经济体，构建新发展格局迈出了新步伐，高质量发展基础更为牢固。

　　攻坚克难，继续用足用好改革这个关键一招

　　“我欲因之梦吴越，一夜飞度镜湖月。湖月照我影，送我至剡溪……”唐代诗人李白《梦游天姥吟留别》中的意境，如今“更快”照进现实。

　　新年伊始，杭台高铁开通运行，串起一条“浙东唐诗之路”，首月累计发送旅客近20万人次。

　　这一全长266.9公里的我国首条民营控股高铁，在超4万公里的全国高铁版图中，只是一小段，却打破了约束民营资本的“玻璃门”，迈出铁路投融资体制改革的一大步。

　　北京东城区，翠花胡同43号。大红灯笼映照下，“悦宾 中国个体第一家”招牌格外醒目。

　　晌午，这家1980年就开业的饭馆逐渐热闹了起来。蒜泥肘子、面筋扒白菜、软炸回锅麻辣牛肉……只有十来张桌子的门店里，服务员忙着给客人们上菜。

　　“最近生意还不错，国家政策也继续给力。”饭馆负责人郭华告诉记者，年前她作为个体工商户代表参加2022年政府工作报告征求意见座谈会，没过多久，国家就推出了面向服务业特殊困难行业的一系列纾困措施，“真是及时雨”。

　　加快构建新发展格局，离不开大大小小的各类市场主体。百年变局叠加世纪疫情，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。越是形势严峻复杂，越要着力激发市场主体活力，让青山常在、生机盎然。

　　国家统计局2月28日发布的2021年国民经济和社会发展统计公报显示，全年新登记市场主体2887万户，日均新登记企业2.5万户，年末市场主体总数达1.5亿户。可以说，市场主体过得好不好，直接关系到新发展格局能不能构建得好、构建得快。

　　应该看到，构建新发展格局，我国是有显著制度优势和坚实改革基础的。党的十八大以来，我国围绕落实新发展理念、推动高质量发展、扩大对外开放推出一系列重大改革举措，形成了一系列理论成果、制度成果、实践成果。

　　深入推进国企改革三年行动；着眼进一步优化国土空间布局，区域协调发展重大战略纵横联动；着眼更好促进公平竞争，国家反垄断局正式挂牌……去年以来，我国坚持全面深化改革的正确方向，不失时机推进重点领域改革，取得新成效。

　　“要继续用足用好改革这个关键一招，保持勇往直前、风雨无阻的战略定力，围绕坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化，推动更深层次改革，实行更高水平开放，为构建新发展格局提供强大动力。”习近平总书记的话指明方向。

　　拓展空间，打造国际合作和竞争新优势

　　开年之际，外资企业加码布局中国的消息频频传来——

　　上海举办2022年首场外资项目集中签约仪式，涉及53个外资项目，投资总额54.4亿美元，见证上海继续成为跨国公司全球布局的热门投资地。

　　渣打集团宣布，未来三年将投资3亿美元到中国相关业务，以把握中国持续开放带来的机遇；

　　宝马集团宣布，在华晨宝马的股权占比由50%提升至75%，并表示将致力于在中国继续投资。

　　更大的市场、更有韧性的经济、更开放的姿态和行动，让越来越多外资企业选择深耕中国。

　　立足国内大市场，推动国内国际市场相互联通——

　　构建新发展格局，战略基点在于扩大内需，发挥内需潜力。日前，第五届中国国际进口博览会招展工作已全面展开，各国企业参展报名积极踊跃。

　　“最小心脏起搏器”“最灵活的手术机器人”“会说话的智能锅”……连续举办四届的进博会已成为打通“双循环”、构建新发展格局的“示范窗口”。

　　坐拥14亿多人口的大市场，中等收入群体超过4亿人，人均GDP连续三年超1万美元……巨大的内需市场是构建新发展格局的底气。

　　培育建设国际消费中心城市，加快构建高标准现代商贸流通网络，自贸试验区和海南自由贸易港建设如火如荼……立足国内大市场，积极参与国际市场竞争，构建新发展格局步伐正不断加快。

　　以更高水平开放，打造合作竞争新优势——

　　“借着RCEP的东风，我们已在越南投资建厂，将业务进一步拓展到更多RCEP现有成员国。”广州海鸥住宅工业股份有限公司副总经理陈巍说。

　　自2022年1月1日RCEP正式生效实施，越来越多外贸企业像海鸥住工一样，拓展了更大的外贸“朋友圈”，也收获了更多来自RCEP成员国的订单。

　　重庆，每周从这里出发或途经的中欧班列多达20余列，载满“中国制造”的“钢铁驼队”奔赴更多“一带一路”沿线国家；海南，不到2.3平方公里的洋浦保税港区，已累计注册2700多家企业，更多外资企业选择在这里落户……

　　继续放宽市场准入，加快推进制度型开放步伐；以更高质量推动“一带一路”建设，促进合作共赢……向着更高起点开放迈进的中国，正与世界携手不断开拓共赢多赢新局面。

　　踔厉奋发，只争朝夕。

　　在危机中育先机、于变局中开新局。加快构建新发展格局，我国高质量发展的步伐将愈加坚实、道路将愈加宽广。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

分享让更多人看到

推荐阅读
个人经营收款码来啦 对商户和消费者有什么影响？
　　人民网北京3月1日电 （记者杜燕飞）《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》（以下简称《通知》）自今年3月1日起正式实施。 针对《通知》提到的“对具有明显经营特征的个人收款条码用户参照特约商户管理，要求为此类个人用户提供商户收款条码”问题，中国支付清算协会、微信支付和支付宝近期发布公告表示，新设“个人经营收款码”，用户可自由选择使用；现行个人收款码不关闭、不停用、功能不变。…
我国跨境电商综合试验区首列跨境电商班列开行
　　人民网北京3月1日电 （记者王震）据海关总署网站消息，2月27日，我国跨境电商综合试验区首列跨境电商班列从新疆阿拉山口口岸发出。这是自今年2月国务院在27个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区以来，我国发出的首列跨境电商班列。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部