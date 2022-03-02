本报记者 彭训文

2月20日，装载1100余吨聚乙烯醇（PVA）等精细化工产品的火车专列通过中欧班列（渝新欧），从重庆果园港启程发往德国杜伊斯堡。

新华社记者 唐 奕摄

在江苏连云港综合保税区一家跨境电商物流仓库，工作人员正按照订单进行备货。

耿玉和摄（人民图片）

伴随鄂尔多斯市、扬州市等27个城市和地区获批设立跨境电子商务综合试验区，中国目前跨境电商综合试验区数量达到132个。作为国际贸易新业态，跨境电子商务近年展现出强劲发展活力，其中，数次扩围的跨境电商综合试验区在推进贸易高质量发展方面发挥了明显带动作用。

进出口贸易新引擎

“我们公司实现大发展的机会来啦！”获悉所在城市获批设立跨境电商综合试验区，马鞍山麦朗国际贸易有限公司总经理孙庆既激动又满怀憧憬。以前，该公司不得不把仓库和物流放到外地，现在他们正准备把这些业务迁回本地，这将节省很多人力和管理成本。“接下来我们计划开拓国际市场，提升跨境电商经营能力。”

跨境电商综合试验区是中国跨境电商先行先试的试验田，通常指通过制度创新、管理创新、服务创新，实现跨境电商自由化、便利化、规范化发展的综合改革试验区，在跨境电商的交易、支付、物流、通关、退税、结汇等环节的技术标准、业务流程、监管模式和信息化建设等方面开展先行先试。

国务院日前批复同意新一批跨境电商综合试验区，鄂尔多斯、扬州、镇江、金华、马鞍山、喀什地区等27张“新面孔”上榜。这是该综合试验区近7年时间里的第6次扩围。此次扩围后，中国跨境电商综合试验区数量达132个，覆盖30个省区市。

“除了政策措施的推动，中国经济出现的一些新变化为跨境电商发展提供了有力支持。”商务部研究院现代供应链研究所所长林梦表示，消费升级是中国跨境电商快速增长的最大动力，特别是三四线城市消费的持续升级，为跨境电商发展提供了持久动力。

从一组数据能清晰看出设立跨境电商综合试验区带来的明显效果：2014年，中国跨境网络零售交易额为4492亿元，从事跨境电子商务的平台和企业约5000家。到了2020年，跨境电商进出口额达1.98万亿元，从事跨境电商的相关企业3万多家，且注册量仍在逐年增长。

中国跨境电商稳步发展，已经成为进出口贸易的新引擎。此次跨境电商综合试验区扩围，有利于应对新冠肺炎疫情影响和促进“稳外贸”目标实现。鼓励跨境电商综合试验区扩围，支持其开展先行先试，充分利用线上线下相结合的渠道，有利于拓展多元市场空间，促进外贸稳中提质。

企业切实得到实惠

河北德福来商贸有限公司多年运营在美国的海外仓，具有完备的人员架构和运营体系。由于石家庄此前没有跨境电商综合试验区资质，该公司业务发展曾较为缓慢。

2019年，石家庄获批设立跨境电商综合试验区。作为支撑跨境电商发展的基础设施，由河北省国和投资集团有限公司运营的石家庄跨境电商综合公共服务平台通过积极沟通，成功帮助企业打通跨境电商出口海外仓业务，公司近年来保持了30%的年销售增长率。“设立综合试验区和服务平台后，企业真正感受到了实惠和便利。”河北德福来商贸有限公司总经理黄铁成说。

在石家庄跨境电商综合公共服务平台和当地海关帮助下，很多当地企业以全国通关一体化模式先后打通跨境电商B2B（企业对企业）直接出口、出口海外仓等业务，极大扩展了业务发展空间。据河北省国和投资集团有限公司总经理韩志伟介绍，该服务平台目前集成了线上进出口通关、退税等政务服务，链接金融、物流等市场服务，为跨境电商外贸企业提供全方位跨境电商进出口运营服务，促进了产业转型升级。

为了让跨境电商综合试验区发挥更大作用，各地各部门深入创新、先行先试，打造了近百项支持政策，让企业在物流、支付、法律、税务、人才等方面享受便利、红利的同时，自身也积累了很多可供复制推广的经验。

比如借鉴杭州的探索，各地跨境电商综合试验区逐步搭建起“两平台六体系”的基础框架。两平台即线上综合服务平台、线下产业园区平台；六体系即信息共享体系、金融服务体系、智能物流体系、电商诚信体系、统计监测体系、风险防控体系。

在西安跨境电商综合试验区浐灞自贸功能区内，跨境人民币结算B2B综合性服务平台“通丝路”进一步提升了入驻企业跨境人民币收付体验及支付效率。“以前我们都是通过沿海港口的一些第三方公司来做进口贸易，结算复杂，周期也长，还存在一定风险。入驻平台后，货物贸易结算‘一站式’解决，方便多了。”陕西迪亿全自动化科技有限公司总经理王佺说。

有效提升消费体验

跨境电商综合试验区的一系列便利化举措以及增值税免税等优惠政策，不仅让市场主体受益，也提升了消费者体验。“我很喜欢红宝石葫芦造型的项链，看价格也不贵，就下单了。”在一个跨境电商平台，北京居民胡女士近日为家人挑选了很多来自国外的礼物，“现在不出国门就能买到价格实惠、种类丰富、质量有保障的国际精品，选择更多，也很方便。”

防疫期间，跨境电商的优势更加凸显，但也面临全球运力紧张、运输成本上升以及通关效率低等挑战。中国世贸组织研究会副会长霍建国认为，下一步应完善跨境电商的经营规则和标准，包括采购进货、进出口标准和通关程序以及有关代理费的规则等；加快形成对海外仓建设的规范要求，有序拓展海外仓建设，支持有条件的企业加快建设海外仓的物流配送体系，形成竞争优势；鼓励有条件的企业加快发展数字贸易，提高贸易的竞争力。

记者了解到，新近获批设立跨境电子商务综合试验区的城市大多有各自的特色产业，如鄂尔多斯的煤炭、景德镇的陶瓷、潮州的食品、舟山的水产、汕尾的服装珠宝等。如何将这些特色优势产业与跨境电商综合试验区先行先试的政策改革优势结合起来，成为这些地方进行制度创新、拓展发展空间的着力点。设立跨境电子商务综合试验区的城市应充分结合当地资源禀赋和发展特色，加大制度、业务和模式创新力度，推动外贸新业态在规范中实现高质量发展。

(责编：牛镛、杨光宇)