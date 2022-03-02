本报记者 李 贞

江西省吉安市新干县移动公司技术人员正在安装5G基站设备。

李福孙摄（人民图片）

要加快促进中小城市发展，信息基础设施建设必不可少。工信部、国家发改委日前联合印发《关于促进云网融合 加快中小城市信息基础设施建设的通知》，提出到2025年，东部地区和中西部及东北大部分地区基本建成覆盖中小城市的云网基础设施，满足中小城市企业数字化转型需求，为中小城市产业聚集和高质量发展提供坚实基础。

通信业实现跨越式发展

近年来，中国5G、千兆光网等新型信息基础设施建设覆盖全面加速，各地城乡信息技术设施建设成果丰硕，这促进了《关于促进云网融合 加快中小城市信息基础设施建设的通知》（以下简称《通知》）的出台。

工信部数据显示，截至2021年底，中国累计建成并开通5G基站142.5万个，建成全球最大5G网，实现覆盖全国所有地级市城区、超过98%的县城城区和80%的乡镇镇区，超过300个城市启动千兆光纤宽带网络建设。在乡村，实现了“村村通宽带”。截至2021年底，农村宽带接入用户总数达1.58亿户。中国互联网协会副理事长黄澄清说，作为支撑经济社会发展的战略性、基础性、先导性行业，信息通信行业近年实现了跨越式发展。

“在大城市和农村偏远地区信息基础设施加快发展的同时，我们也关注到，以县城为代表的中小城市，特别是中西部和东北地区的中小城市与大城市在信息基础设施部署进程、应用普及等方面还存在一定差距。”据工信部信息通信发展司相关负责人介绍，《通知》旨在顺应当前云网融合发展趋势，加快推进中小城市网络基础设施升级和应用基础设施按需部署，带动地区经济社会高质量发展。

高质量的信息基础设施对于中小城市经济社会发展至关重要。推进中小城市信息基础设施建设，既能为当地企业数字化转型提供支持，从而更好地促进区域协调发展，也能为中小城市用户提供高品质信息服务，提升用户信息服务体验，进一步释放信息消费潜力。

加快建设“云平台”

《通知》主要面向城区常住人口100万以下的中小城市（含地级市、县城和特大镇）。提出到2025年，实现“千城千兆”和“千城千池”建设目标，即千兆接入能力和云资源池覆盖超过1000个中小城市。

为实现该目标，《通知》结合技术发展趋势和地方数字经济发展需求，围绕网络设施、应用设施、技术创新、融合应用、产业聚集等领域提出了多项任务。例如，大力培育基于云网基础设施的融合应用。鼓励和支持互联网内容和应用服务企业，结合中小城市实际需求，加快研发各类基于云和高带宽的应用产品，丰富应用类型和场景。鼓励相关企业和政府机构加快建设数字化云平台，推动企事业单位深度上云用云等。

中国电信董事长柯瑞文说，加快建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施，是建设数字中国和数字政府的基础，此基础设施的特征就是云网融合。未来的“云网一体”要实现技术底座、运营管理和供给方式的统一，真正形成数字化平台。

业内人士提出，应鼓励中心城市学校、医院等公共服务机构利用云网设施与中小城市建立帮扶协作，构建医联体式互联网医院、远程教育信息网络等。

新举措密集落地

目前，各地正结合地方发展实际和产业需求，制定本地区中小城市信息基础设施建设实施方案。已有一些地方积极出台相关举措，旨在打造示范标杆。

例如，2月9日，云南省通信管理局发布《关于组织开展收集中小城市信息基础设施建设项目的通知》。对中国电信云南公司、中国移动云南公司、中国联通云南省分公司、中国广电云南公司、中国铁塔云南省分公司及各相关企业，组织开展信息基础设施建设有关项目情况收集工作。其中提到，对于具有较强示范性、创新性和可推广性的项目，将通过打造典型示范标杆，多渠道进行宣传推广。

2月11日，广东省通信管理局对中国电信股份有限公司广东分公司、中国移动通信集团广东有限公司、中国联合网络通信有限公司广东省分公司及相关企业发布《关于建立中小城市信息基础设施建设项目库的通知》，组织开展中小城市信息基础设施建设项目库建设工作，提出通过项目库建设，进一步加强对中小城市信息基础设施建设项目的统筹整合、优化布局、动态储备，引导各级政府和企业将投资向中小城市倾斜。

记者了解到，国家发改委、工信部组织实施“中西部地区中小城市基础网络完善工程”，对纳入项目库的中西部和东北地区项目择优给予资金支持，鼓励各地从政策、资金、资源配套等方面为纳入项目库项目提供支持。专家认为，增强中小城市网络基础设施承载和服务能力，优化应用基础设施布局，提升中小城市用户信息服务体验，能有效助力新型城镇化建设。

(责编：牛镛、杨光宇)