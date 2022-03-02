本报记者 刘博通

初春，华北平原迎来一场大雪。

夜深了，第82集团军某陆航旅政委汪晓红办公室的灯还亮着，“该去营区转转了。”汪晓红活动了下身体，走出办公楼。机场、营门岗哨、官兵宿舍……一圈转下来，已是午夜时分。

两年多来，只要在营区，汪晓红都会到营连走一走，和官兵聊聊天、谈谈心。“这样转一转，我心里才踏实。”汪晓红说。

“强军先强心，强心先铸魂”

汪晓红所在的旅，素有“铁翼雄鹰、陆航劲旅”之称。可2019年9月刚到这里任职时，面对旅队建设的短板和弱项，汪晓红仍感到沉甸甸的责任和压力。

“强军先强心，强心先铸魂。”针对陆航部队专业空地两条线、年龄覆盖老中青、吃穿住用各不同所带来的思想关切差异大的实际，汪晓红组织全旅官兵按飞行、地面等不同类别人员，围绕“五个不一样、五个是一样”话题进行大教育大讨论，凝聚起“官兵一条心、一切为强军”的思想共识。

“执勤结束了，我来补补课。”走进该旅北导航台，台长蒋智鹏打开手机上的“智慧教育”掌上平台。“以前可没有这么方便，上个大课都要带着小马扎走上几公里，涉及值班的小散远单位不是在补课就是在补课的路上。”回忆过往，蒋智鹏有些感慨。

变化发生在2020年底，面对陆航旅人员分散、类别构成复杂、教育需求多样等问题，在广泛征集官兵意见建议后，汪晓红带领旅党委一班人创建了一整套覆盖全旅的网络综合教育平台。“集中教育时官兵不用来回跑了，分层教育场地不用愁了……”官兵们纷纷点赞，教育效果显著提升。

“我讲的就是我信的，我做到的你们一样能做到。”汪晓红常对官兵这样讲。经过深入调研，汪晓红提出了各级主官每天坚持“管辖范围要转到，不放心的地方要看到，重点人员要见到，智能手机要查到，在外人员每天要提醒到；集合操课站排头，学习教育坐前头，军事训练当教头，险难任务挑重头，作风养成带好头”的“五到五头”工作方式。起初少数官兵还觉得难以坚持，汪晓红一做就是两年多。久而久之，基层营连主官们晚上都会自觉等着政委来，主动汇报一些抓建基层的想法，各项工作越抓越实。

“汪政委的办公室总是最早亮灯、最晚关灯。”该旅副旅长李永说，在陆航旅，官兵们在汪晓红和旅党委一班人的示范带动下，在训练上加油练，在工作上抢着干，旅队面貌焕然一新。

“看到政委就像看到家人一样”

引擎轰鸣，铁翼飞旋，刚执行完任务的直升机机群降落在旅队机场，直升机营营长梁光明望向窗外，一眼就看到了站在最前面的政委汪晓红。

“看到政委就像看到家人一样。”梁光明说，“每次出任务前，汪政委都会给大家送行鼓劲；任务执行完后，他又第一时间到机场迎接。每当这时，我们心里都暖暖的。”

为深入了解飞行员的所思所想，为他们解难题办实事，汪晓红在就任之初就开始了跟飞跟训。“政委太拼了！”回忆起一次汪政委的跟飞经历，飞行员栾公祥印象深刻。因为担心汪晓红的身体，栾公祥起初一直进行平飞，汪晓红发现后，坚持让他正常完成战术动作。“飞行存在风险，政委明白我们的心声，大家练兵备战的热情更高了。”栾公祥说。

在练兵备战的过程中，汪晓红从未放松过对自己的要求。2021年，上级组织指挥员考核，汪晓红练体能、练技能、练指挥，军事体能达到特三级水平，被评为“一级指挥员”。

2021年6月，该旅组织了一场实弹射击演练，演练结束后，按照规定需要对场地内靶标进行检查，排除未爆航弹。汪晓红主动要求加入排爆检验环节，带头与在场人员一起走过排爆区，确保场地安全。

“政治工作必须服务备战打仗。”这两年，汪晓红注重用强军文化感染熏陶官兵，在营区内建起了“一中心、两广场、三长廊、四条路”的陆航特色文化，让官兵在强军思想文化广场、军史长廊等环境中受教育、受熏陶；总结归纳出飞行安全训练“八把关”，提出“课堂跟着旋翼转、教育伴着任务走”的新模式，让每个任务方向都有一个政治工作模块全程跟进、伴随服务。

“实打实把工作做到官兵心坎上”

“飞行员担子重、压力大，感同身受是首要”“空中地面情况不同，搞教育不能一刀切”“建议增加医务室的儿童药种类”……翻开汪晓红的“谈心本”，里面记满了他的感悟和思考。

刚来旅里时，一次看到二级军士长张龙的家属扛着煤气罐上楼，汪晓红心里很不是滋味儿。当年11月初，他就在全旅大会上立下“军令状”：春节前要让大家用上暖气、天然气。接下来，他带着班子成员反复协调沟通，在春节前完成了“通气、通暖、通亮”的“三通”目标，让官兵们过了个温暖年。

“做战士的知心人。”在长期从事政治工作过程中，汪晓红对于官兵关系有了深刻理解。“只有把官兵关注的急难愁盼解决好，实打实把工作做到官兵心坎上，大家才能发自内心感到政治工作有血有肉，政治干部可亲可信。”

2020年元旦，汪晓红冒着零下30多摄氏度的刺骨寒风来到千里之外的某场站看望官兵。看到水桶里一块块冰坨子，官兵们洗漱没热水，看不上电视，给家人打电话还要跑到附近土坡上找信号时，他陷入了沉思。

回到机关当天下午，汪晓红就提议抓紧开会，专题研究小散远单位的基础设施配套问题。大到项目设计，小到热水器安装，他都逐一把关，确保工程进度质量。半年后，汪晓红收到场站官兵自发写给旅党委的百余封感谢信。情真意切、血气充盈的话语，让汪晓红更加笃定：“把官兵的事牢牢放心上，官兵就把使命扛肩上。”

在汪晓红和旅党委的不懈努力下，陆航旅官兵的幸福感和归属感不断提升，练兵备战的劲头更足了。“近年来，旅里士官选晋热度持续上升，大家都铆足了劲，想在部队书写火热的青春篇章。”该旅政治工作部主任孙有和说。

《 人民日报 》（ 2022年03月02日 07 版）

(责编：牛镛、杨光宇)