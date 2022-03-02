本报记者 韩 鑫

浙江杭州市拱墅区大运河杭钢工业遗址综保项目。

徐根柱摄（人民视觉）

江西景德镇陶溪川文创街区内的网络直播间。

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炼铁原料区变身北京冬奥组委驻地、精煤车间化作冰雪运动队训练场地，不远处，滑雪大跳台巍然矗立——在北京首钢园，粗犷震撼的工业风格与动感十足的冰雪运动有机交融，工业“老面孔”化身亮眼的城市“新地标”。

青岛啤酒在百年老厂房内建起啤酒博物馆，吸引游客前来“打卡”；上海杨浦废弃的旧仓库被改造成网红美术馆，“工业锈带”变身“生活秀带”……近年来，一座座老厂矿、工业区在保护利用中悄然蜕变。

作为工业文化的重要载体，一处处工业遗产见证了我国工业化进程不同阶段，承载着一座座城市的历史记忆和文化积淀。2017年以来，工业和信息化部已先后发布5批194项国家工业遗产。工业遗产保护利用探索出哪些经验，如何让其焕发新生机，记者采访了有关部门和相关企业。

活化利用、旧物新用，工业遗产保护利用方式多种多样

“上新啦！看这个国风写意瓷盘，颜色丰富饱满，花卉栩栩如生。”江西景德镇市，创客周馨在抖音直播间发布新品后不久，产品便被抢购一空，“陶瓷热销，离不开文化底蕴。”

文化底蕴来自哪里？镜头一转，谜底揭晓：高低错落的锯齿形厂房被精心改建为陶艺体验空间，废弃的旧设备化作设计师手中独具创意的装饰艺术品。穿行在陶溪川文化创意街区，从老窑车铁轨铺成的路沿石到旧窑砖铺设的水景广场，原有建筑的风貌与洋溢现代气息的设计相映成趣。

以景德镇宇宙瓷厂和为民瓷厂两处工业遗产为基础，通过对老厂房进行修缮改造、在旧空间植入新业态，2016年10月，陶溪川文创街区正式运营。

“工业遗产不仅是记录陶瓷文化的珍贵‘活页’，也是文创产业链上的重要一环。”景德镇陶邑文化公司有关负责人冯俊介绍，基于工业遗产，公司创建了新的陶瓷文创品牌，线下旅游、线上展销，去年营业收入突破6亿元。

与陶溪川文创街区类似，近年来，一些地方先行先试，结合资源特色和历史传承，探索出各具特色的工业遗产保护利用新方式。

延续功能，活化利用。“一些老厂房旧设备虽然‘锈迹斑斑’，但仍具有生产能力，是‘活态’的工业遗产。”清华大学建筑学院副教授刘伯英举例，像装备制造业的洛阳一拖、传统手工业的自贡盐井等工业遗产，经过修缮保护与改造利用，正从单一生产向集生产、休闲旅游、科普研学等于一体的综合业态转变，挖掘和提升了工业遗产的价值。

转变功能，旧物新用。不少工业遗产已不具备生产功能，通过引入商业办公、文化产业、科技研发等新功能，也可迎来新生。如北京798园区变身艺术空间，上海民生码头八万吨筒仓被改造为巨型室内展馆。

“近年来，我们通过发布国家工业遗产名单，抢救性地保护了一批重要工业遗存。”工信部产业政策与法规司有关负责人表示，目前，我国工业遗产保护利用的方式包括工业旅游、产业园、城市综合体、博物馆、开放空间、教育基地、影视基地等，“通过将工业遗址打造成为集城市记忆、知识传播、创意文化、休闲体验于一体的文化生活新空间，可助推企业转型、城市更新、区域经济发展。”

推动工业遗产“活”起来，要注重挖掘文化内涵、提升市场主体参与意愿

唤醒沉寂已久的工业遗产并非易事。记者在采访中了解到，尽管目前工业遗产保护利用工作取得积极成效，但也面临一些有待解决的问题。

一方面，要在改造建筑实体的同时，注重挖掘文化内涵。

“让老工厂变身文化产业场所，不能依靠简单‘借壳’。只有注入‘精神’，才能长久可持续。”冯俊告诉记者，陶溪川文创街区的改造中，为生动再现陶瓷文化，相关人员先后收集整理了许多陶瓷工的口述史，并以数字化手段推出《陶工录》，“这些看似不会直接产生经济效益的举措，会构筑起工业遗产的独特底蕴。”

不只是再现传统文化，一些工业遗产通过发掘精神内涵实现功能转变。在陕西宝鸡市，依托红光沟航天六院旧址建设成的国家级航天精神文化区，已成为陕西省爱国主义教育基地；在四川乐山市，通过对旧址进行修缮改造，还原“时代楷模”彭士禄事迹陈列馆，中国第一代核潜艇研发实验基地正成为集教育、科普研学、文物保护和文创旅游于一身的科技文旅小镇。

“目前有的工业遗产保护利用偏重于建筑改造和景观设计，对其内在的历史价值、社会价值和艺术价值研究挖掘不深，未来有待改进提升。”北京科技大学科技史与文化遗产研究院院长潜伟认为。

“与人们熟悉的文物不同，工业遗产是一个综合概念，包括生产、生活和配套设施。”在刘伯英看来，保护利用好工业遗产，需要有关部门和企业更深入地研究工艺流程，找到关键节点并进行保护，在展现生产全貌中传播好工业文化、提升经济价值。

另一方面，也要有效提升市场主体的参与意愿。

与重建相比，对老厂房进行改造所花的成本并不一定更低，而且回报周期较长。不少工业遗产坐落在三四线城市，文化消费仍处于成长期，加大了经营难度。

“更好激发市场主体积极性，要进一步理顺机制。”刘伯英举例说，目前有些工业遗产建设用地的权属性质和土地用途变更仍不明确，有的工业遗产建筑设计规范要求偏高，“这些因素一定程度上制约了企业参与的积极性，也影响了工业遗产的保护利用水平，未来有待进一步解决。”

近年来，已有一些地方先行探索，力争疏通机制“堵点”。比如景德镇，将工业遗产保护利用纳入城市总体规划，自上而下地理顺用地性质、设计规范，让市场主体敢于投资、长线经营。

分层分级、多方协作，推进工业遗产创造性转化创新性发展

涉及矿山、机械、冶金、化工、纺织、能源、航空、航天、电子、通信、交通等行业，工业遗产不仅门类丰富、形态多样，而且规模巨大。“据不完全统计，全国尚存近千处工业遗产。保护利用工作总体上还处于起步期。”工信部产业政策与法规司有关负责人说，当前，社会各界对加强工业遗产保护利用已形成广泛共识，未来还要通过政府引导不断提升社会参与度，推进工业遗产的创造性转化和创新性发展。

分层分级，让更多工业遗产得到保护利用。

“工业遗产常常位于城市中心位置，占地规模大，倘若得不到有效利用，会造成资源浪费。”潜伟认为，应首先进行价值评估，在合理保护基础上大胆探索创新，对有特色的、综合价值较高的部分重点保护，对其他部分善加改造，拓展再利用的空间。

目前，各地的工业遗产分级保护利用机制已逐渐形成。下一步，工信部将支持地方开展工业遗产认定，形成分层分级保护利用体系，让更多工业遗产得到保护利用。同时，将鼓励社会资本成立文化产业基金，参与工业遗产保护利用等项目建设，积极探索各具特色的工业遗产活化利用模式。

多方协作，将工业遗产保护利用纳入城市更新总体规划。

“一些有价值的工业遗产或者得不到及时保护利用，或者改造建设‘昙花一现’。解决这一问题，要将保护利用工作纳入城市总体规划，使其更加科学、规范、可持续。”潜伟分析。“有些污染较重行业的工业遗存，倘若在开发利用过程中没有得到妥善处理，可能造成污染。”刘伯英补充道，这就需要环保部门介入，通过专业评估降低开发风险。

工信部表示，未来将加强与地方政府部门、行业协会联盟等沟通协作，发挥公共服务平台作用，共同推动工业遗产保护利用与文化保护传承、产业创新发展、城市功能提升协同互促。同时，将加大工业遗产宣传推广力度，通过推荐价值突出的工业遗产申报世界文化遗产，更好推动中华文化走出去。

《 人民日报 》（ 2022年03月02日 18 版）

(责编：牛镛、杨光宇)