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优化产业布局  增强发展后劲（观象台）

刘志强
2022年03月02日05:44 | 来源：人民网－人民日报
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　　要在鼓励和支持各地区结合自身条件、“各美其美”的基础上，统筹协调、取长补短，从而充分发挥各地比较优势、实现“美美与共”

　　

　　日前，“东数西算”工程全面启动。被列为国家算力枢纽节点的成渝和内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等地，有望迎来发展大数据产业的宝贵机遇。

　　这两年，类似的产业布局“大手笔”还有不少。去年10月，一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目在多个西部省份开工，原本难以利用的大片土地未来将源源不断地发出“绿电”、产生效益。今年1月，工信部等10部门联合出台《关于促进制造业有序转移的指导意见》，分别提出中西部、东北地区承接产业转移的主攻方向和重点领域，为不同区域制造业升级明确了“路线图”。

　　我国地域广袤、空间辽阔，不同地区资源禀赋各异，发展水平也不尽一致。这让我们面临着推动区域协调发展的繁重任务，也带来了通过激活不同区域发展动能增强整体发展后劲的有利条件。产业布局“大手笔”频出，依靠的是中国经济韧性强、潜力大、回旋余地大的优势，它们的落地见效也必将进一步巩固和提升这一优势。

　　下好“一盘棋”，优化产业布局，关键在于因地制宜、优势互补。要在鼓励和支持各地区结合自身条件、“各美其美”的基础上，统筹协调、取长补短，从而充分发挥各地比较优势、实现“美美与共”。

　　几项产业布局“大手笔”，正体现了对“多赢”的追求。分工定位上，既发挥了西部地区能源资源丰富、建设条件较好、运营成本较低等优势，也弥补了东部地区用能、用工、建设等方面成本有所上升的局限。政策效果上，既能通过一个个项目拉动投资、促进就业、带动上下游产业发展，为西部地区培育新的经济增长点，又能满足东部地区“腾笼换鸟”、产业升级的需求，优化生产力空间布局、拓展产业发展空间，还能为我国制造业强链补链、能源低碳转型、宏观经济稳定等提供有力支撑。

　　同时要看到，优化产业布局之举往往是有关部门立足顶层设计、站在全局角度采取的举措。让这些举措见到实效，还需各地区各部门各负其责、科学施策、发挥好主观能动性，推动有效市场和有为政府更好结合。

　　比如，西部地区承接制造业转移就需要绵绵发力、久久为功。不能依靠行政指令，也不能坐等优惠政策，而要借助有利契机、积极主动作为，切实提升投资吸引力。一方面，从硬件入手，通过健全产业链配套、提升人才技能、完善物流网络、降低综合成本等，让原本在东部地区的企业觉得“搬家”可行划算。一方面，也要从软件入手，深化“放管服”改革，打造更加市场化、法治化、国际化的营商环境，让企业更加安心舒心。“梧桐树”栽好了，企业愿意来、留得住、能壮大，产业转移才能更加稳健，区域经济发展才能更可持续。

　　再以“东数西算”为例，数据中心的“点”布好之后，能否牵引“面”的发展，关键也要看各地作为。宁夏日前出台促进大数据产业发展应用的相关意见，提出从促进产业集群发展、强化培育引进力度等方面做大做强大数据产业，就值得鼓励和借鉴。

　　我们期待，通过产业布局的优化，东中西和东北“四大板块”能够优势互补、携手并进，将产业“梯度”化作发展“势能”，让各地群众共享发展成果，为经济前行注入不竭动力。


　　《 人民日报 》（ 2022年03月02日 18 版）
(责编：牛镛、杨光宇)

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