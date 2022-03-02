龙章榆 刁星彤

“以前从家里开车过来需要4个小时，还要开一段盘山公路，很不方便。现在高速公路一通，只需要不到两个半小时。我和家人先后去了红石林、潜龙洞，真是太美了。”最近，湖南省吉首市居民田先生驾车到贵州省铜仁市松桃苗族自治县旅游，感受贵州美丽的自然风光。

去年底，贵州中交沿印松项目公司承建的沿河经印江（木黄）至松桃高速公路正式通车，沿河、印江、松桃三县旅游搭上快车道。作为贵州“省际大外环”重要一环，贵州沿印松高速沿线覆盖众多名胜景区、美丽乡村，串联起黔、渝、湘等省（市）多个核心旅游景点，构建了一条武陵山区美丽经济交通走廊。

“沿印松高速公路的开通，极大地缩短了我上下班的通行时间。以前走国道要一个来小时，现在只需要二三十分钟。去周边景区游玩也更加方便了！”家住松桃县的万女士说。

逢山穿隧、遇谷架桥、行走云端，是贵州高速公路的最大特色。山峦叠影、峭壁巍峨，一条条美丽的高速公路，让黔贵大地的旅游人气更旺、特色产业更丰富。

在松桃县大路镇，三渡水景区风光优美。大路镇镇长刘烺说，高速公路一通，汇集了四面八方的游客，镇里进一步丰富旅游产品供给。通过打造“农家山庄”型、“田园风光”型、“精品民宿”型旅游名村，为游客提供集生态民宿康养、漂流、垂钓体验等于一体的旅游产品，让三渡水的美被更多人发现。

印江土家族苗族自治县合水镇普子村的金秋梨远近闻名，以前，由于运输不畅一直打不开销路。如今，高速公路开通后，振兴金秋梨产业有了新契机。“平整的高速公路连接起省内外市场，方便了各地采摘游客。金秋梨产业一定能做起来！”村支书杨秀斌说。

如今，贵州省高速公路密度居中西部地区第一，通车里程居全国前列。六盘水市有丰富的地热资源，游客驾车沿高速公路到达六盘水后，可以来到天然的温泉池中舒缓休憩，放松身体。六盘水市将本地优势与冰雪资源禀赋相结合，积极发展冰雪休闲、温泉养生、体育旅游等产品体系，形成“南国冰雪城”的独特城市品牌。

今年，贵州省文化和旅游厅已分四期发放总价1100万元的“多彩贵州”文旅消费券。在第三轮600万元消费券中，包括2.6万套温泉券，2.2万套民宿券，6000套滑雪券。三期文旅券参与抢券累计达1240万人次，直接拉动文旅消费3219.7万元。

《 人民日报 》（ 2022年03月02日 19 版）

(责编：牛镛、杨光宇)