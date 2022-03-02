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打造绿色优势品牌 农业银行印发绿色金融发展规划

2022年03月02日09:42 | 来源：中国农业银行
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原标题：打造绿色优势品牌,农业银行印发绿色金融发展规划

　　绿色金融是赋能绿色发展、助力实现“碳达峰、碳中和”目标的重要手段。农业银行高度重视绿色金融，明确将其确定为三大战略之一，打造底色鲜明、广泛认可的绿色金融优势品牌。近日，农业银行印发《中国农业银行绿色金融发展规划（2021-2025年）》（简称《规划》），进一步明确发展目标、重点任务和保障措施，为全行“十四五”时期绿色金融战略实施指引方向。

　　《规划》明确重点领域，推进绿色金融扩面增量。要求聚焦清洁能源、基础设施绿色升级、节能环保、清洁生产、生态环境、绿色服务等六大绿色产业，加大支持力度。围绕服务国家区域重大战略，大力支持重点城市群、重要流域绿色低碳发展和生态保护。建立绿色金融重大项目库，完善名单制管理机制，推动客户结构优化。

　　《规划》提出，充分发挥集团综合经营优势，大力发展绿色信贷、绿色债券、绿色投资等业务，提高绿色直接融资和创新型业务供给能力。在零售业务中嵌入绿色因素，提升对个人客户绿色消费行为的金融服务水平。强化“三农”领域绿色金融服务，做大服务绿色发展与服务乡村振兴的交集。从战略高度抢抓碳金融业务发展机遇。

　　为增强内生发展动力，《规划》指出，完善绿色信贷行业政策和业务授权，强化资源保障，优化考评监督机制，落实激励约束措施。提升运用数字技术赋能绿色金融能力，做好绿色金融改革创新试点。全面加强绿色金融风险管理，提高合规、ESG（环境、社会及公司治理）和转型风险管理能力。

　　《规划》提出，加快ESG管理体系建设，强化ESG信息披露。积极推动自身“碳中和”，践行绿色主流标准，加快绿色低碳企业文化建设，全面塑造银行业绿色低碳发展引领者形象。

　　在实施保障方面，《规划》明确在高管层成立绿色金融委员会，加强对绿色金融工作的组织领导和协调推动。开展绿色金融组织创新，培养专业队伍。完善工作协同机制，建立健全规划执行情况监测督导评估机制。

(责编：曹淼、李源)

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