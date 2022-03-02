原标题：第106届全国糖酒商品交易会延期至今年4月举办

全国糖酒商品交易会组委会3月2日发布通知，根据近期疫情防控形势，原定于2022年3月24日至26日举办的第106届全国糖酒商品交易会延期至今年4月举办，举办地点及形式不变。

据了解，有着中国食品行业“晴雨表”之称的全国糖酒商品交易会始于1955年。全国糖酒会由中国糖业酒类集团公司主办，一年两届，分春、秋两季举行。每届糖酒会的展览面积均在10万平方米以上，参展企业3000家左右，专业采购商达15万人，是中国食品酒类行业历史悠久、规模宏大、影响深远的展览会。

据了解，由于第106届糖酒会延期，此次会议期间的一系列配套活动也将相应顺延。（记者 张钦）

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