2022年北京冬奥会圆满落下帷幕，以其精彩、非凡、卓越赢得世界瞩目和好评，在奥林匹克运动史上留下了浓墨重彩的一笔。作为这场赛事的另一支“国家队”，央企国企打满全场，在不同赛道上共创精彩。从冬奥场馆设计建设到赛事服务保障，从助力冰雪经济到绿色科技护航奥运，中国材料、中国技术、中国建造创造出一个又一个“世界一流”，展现“大国重器”的责任担当。

为全方位展现这支“国家队”保障冬奥、服务冬奥的风采，国资委新闻中心联合人民日报全国党媒平台携手打造“企航冬奥”智能化信息流，开创了“部委+央媒+央企”的合作新模式，实现了“媒体+产业”的深度融合。

“企航冬奥”聚合全网冬奥优质内容，通过智能化推荐，及时、精准地为用户奉上冬奥资讯“大餐”。作为为国资国企量身打造的定制化信息流，“企航冬奥”在内容展现上更加突出央企、国企元素。中国联通“黑科技”赋能冬奥系列报道，独家揭秘巴赫盛赞的转播、通信技术的含“金”量所在；中国石油《石油人·冰雪梦》系列讲述加“油”增“气”、默默奉献的石油人与冬奥的故事……国资国企独家信息在“企航冬奥”首发分享，立体化展现国资国企服务保障冬奥的力量、助力体育产业发展的贡献和打造世界一流精品的风采。

中国移动咪咕视频在信息流开设直播专区，放送冬奥赛事精彩瞬间；国家电网关于下届冬奥会主办方“取经”的推送，获千万级曝光。截至2022年2月25日，“企航冬奥”信息流总曝光量过亿次，国资国企内容曝光量达5千万余次。“企航冬奥”信息流通过集中展示、个性推荐、全域分发等技术优势，提升国企“好故事”“好声音”的传播效果。

“企航冬奥”信息流还通过大数据处理技术简化接入方式，实现快速便捷地在各类客户端、公众号、网站落地。“企航冬奥”信息流在国资委新闻中心官方微信公众号“国资小新”，以及国家电网、中国移动、中国石油、中国三峡集团、中国中铁、中国铁建、中交集团等中央企业新媒体平台同步呈现。人民日报全国党媒平台还依托自有渠道和平台传播能力，将“企航冬奥”的优质内容推送至人民网客户端“人民网+”、河北省级融媒体平台“冀云”客户端，以及今日头条、一点资讯等商业平台，实现协同高效传播。（来源：全国党媒信息公共平台）

(责编：董童、李源)