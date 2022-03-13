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下好春季农业生产“先手棋” 农业农村部部署“虫口夺粮”

2022年03月13日13:23 | 来源：人民网
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人民网北京3月13日电 （记者李栋）当前，黄淮海等主产区小麦陆续进入返青拔节生长阶段，正是小麦病虫草害防治关键时期。近日，农业农村部召开防控工作视频会议，要求突出抓好小麦条锈病防控，做到关口前移、压前保后，降低病虫暴发成灾风险，确保“虫口夺粮”夺取夏粮丰收。

据了解，3月份以来，小麦病虫害扩展流行速度明显加快。数据统计显示，当前小麦重大病虫害已发生8463万亩次，比3月初增加45%。

其中，条锈病已在8个省份153县区发生60万亩，比3月初增加50%；黄淮海麦区纹枯病、茎基腐病逐步显症，晚播麦区麦田杂草发生程度重于上年；部分麦区麦蜘蛛、蚜虫、白粉病发生基数也明显偏高。

专家分析，今年小麦弱苗比例高、生育期推迟，促弱转壮施肥、用水量增加，可能导致病虫加重危害。随着气温进一步回升，小麦病虫害将进入盛发期，监测防控工作丝毫不能放松。

“受去年罕见秋汛影响，冀晋鲁豫陕5省有1.1亿亩小麦晚播约半个月，占小麦播种面积的三分之一。”农业农村部种植业管理司副司长刘莉华表示，虽然经过努力，冬小麦面积基本跟去年相当，但苗情长势复杂，夺取夏粮丰收面临挑战。

农业农村部有关负责人表示，小麦返青拔节期是条锈病“打点保面”控流行、蚜虫“压前控后”防暴发的关键时期，也是防治小麦纹枯病、茎基腐病、麦田杂草的重要窗口期。

“各地要紧盯今年防控目标任务不动摇，返青拔节期做到‘两个全覆盖’，即：小麦条锈病‘打点保面’全覆盖；纹枯病、茎基腐病、麦田杂草等重发区实现统防统治全覆盖，坚决遏制大面积发生流行，保障小麦生产安全。”相关负责人表示。

据农业农村部调度显示，除中央财政近期下拨的4亿元小麦病虫害防控专项资金外，河北、江苏、安徽、山东、河南等地方财政也筹措防治资金9.4亿元。农业农村部要求，各地要充分认识今年小麦病虫害发生的复杂性和防控的艰巨性，需要压实责任，做到“五个强化”，即强化资金落实、强化统防统治、强化监测预警、强化督查指导、强化宣传引导。通过采取综合防控措施，力争病虫危害总体损失率控制在5%以内，努力实现“虫口夺粮”促丰收目标。

(责编：李楠桦、吕骞)

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