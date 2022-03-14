本报北京3月13日电 （记者余建斌）据中国载人航天工程办公室消息：2021年以来，我国载人航天工程已成功实施空间站关键技术验证阶段5次飞行任务，目前，我国空间站核心舱组合体在轨稳定运行，神舟十三号航天员乘组状态良好，计划于今年4月返回地面，空间站建造关键技术得到全面验证，后续任务准备扎实推进。

建造空间站，解决有较大规模的、长期有人照料的空间应用问题，是我国载人航天工程“三步走”发展战略中第三步任务目标。2022年是空间站建造决战决胜之年，根据任务安排，今年将组织实施空间站问天舱、梦天舱、货运补给、载人飞行等6次飞行任务，完成空间站在轨建造，建成在轨稳定运行的国家太空实验室。目前，执行空间站建造阶段2次载人飞行的航天员乘组已经选定，正在开展任务训练。

《 人民日报 》（ 2022年03月14日 12 版）

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