曲哲涵

小微市场主体量多面广，是经济活力的体现，也是带动就业的主力军。进一步强化政策协同，让资金“活水”源源不断滋养市场主体，稳住经济大盘

央行最新发布的《中国货币政策执行报告（2021年第四季度）》显示，截至2021年末，普惠小微贷款余额19.2万亿元，同比增长27.3%；支持小微经营主体4456万户，同比增长38%，贷款加权平均利率较上年下降0.22个百分点，小微企业融资继续呈现“量增、面扩、价降”趋势。与此同时，涉农贷款余额43.21万亿元，同比增长10.9%。这些数据说明，金融扶小支农成效持续显现。

小微市场主体量多面广，是经济活力的体现，也是带动就业的主力军。家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体是稳住农业基本盘、守好“三农”基础的重要力量。不过，由于可用抵押物少，抵御市场风险能力较弱，小微企业和新型农业经营主体以往普遍面临贷款难、贷款贵问题。令人欣慰的是，近年来财政政策和货币政策强化协调联动，锚定金融服务的短板弱项发力。财政部门积极运用贷款贴息、融资担保、奖励补助等方式引导撬动金融资源更多流向小微和“三农”，并通过财政资金直达机制将“红包”第一时间送抵“一线”；央行推出两项直达实体经济的货币政策工具，金融机构创新产品服务、完善激励机制，打通金融支持实体经济“最后一公里”。财政、货币政策联手，政府、机构同步创新，金融补短板成效显著。

当前，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，必须进一步强化政策协同，让资金“活水”源源不断滋养市场主体，稳住经济大盘。

强化协同，要继续提高政策联动的精准性。一方面，做好“精准滴灌”，紧盯市场主体特别是中小微企业、个体工商户的需求做好增动能、减负担的“加减法”，帮助市场主体爬坡过坎、把握机遇。与此同时，还要做好政策“节奏管理”，彼此瞻顾，防止相互抵消或减弱政策效果。比如，财政部门要提高预算编制的前瞻性和准确性，并在执行过程中严格落实预算支出计划，同时提高财政手段透明度，以稳定金融市场预期，稳定市场主体预期。

强化协同，要求财政货币政策与就业、产业、投资等政策密切配合、高效联动，形成集成效应。要突出高质量发展的结构性要求，推动有“乘数”带动效应的领域和行业加快发展。比如，以财税手段和信贷手段强化对创新发展和绿色发展的支持，以更大力度推动中小企业提升专业化优势，培育专精特新“小巨人”企业和制造业单项冠军企业等。普惠性信贷政策也要坚持市场经济优胜劣汰原则，把资金配置给真正有发展前途的行业和企业。

强化协同，要完善政策绩效考核机制。中央经济工作会议要求“必须加强统筹协调，坚持系统观念”。一项政策，既要看单兵突进取得的成绩，也要看其“左右兼顾”的成果。比如，以财政系统开展预算管理一体化为契机，借助以项目为源头的全生命周期管理机制，加大对财政系统与银行、税务、统计等系统的数据衔接和实时汇聚力度，通过对预算资金项目全程追踪、问效、问责，不断提高相关政策效能。

强化协同，要提高信息等资源的共享力度。当前，区块链、云计算、人工智能等新技术日益成熟，为完善企业信用体系、消除信息不对称造成的贷款难提供多种解决渠道。未来，应进一步深化人民银行征信中心、市场监管、环保、司法、海关等部门的合作，整合企业注册登记、生产经营、纳税缴费、环保法务等非金融信息，提高中小企业和新型农业经营主体的信息透明度，建立线上综合金融服务平台，为解决各类新型市场主体的贷款难提供强大技术支撑。

《 人民日报 》（ 2022年03月14日 18 版）

(责编：胡永秋、白宇)