本报记者 洪秋婷

做好“六稳”“六保”工作，稳岗就业是关键。作为全国劳动力输入大省，广东省面对复杂严峻的内外部环境，运用财税金融手段助企稳岗，鼓励扶持创业，一系列暖心举措取得实效。

就业创业有补贴，技能培训有政策

“50多节培训课程，让我的小店站稳了脚跟。”广州市增城区正果老街上的忠记云濑店老板陈冠忠说。去年，在粤菜师傅培训室名师团队的指导下，他把店里的主打菜品云吞、濑粉进行了改良，一下子吸引了不少顾客，国庆黄金周，营业额同比增长50%多。

“如今店里有10多名员工，今年元宵节一过大家都回来啦。希望有关部门多提供机会，长本事的技能培训，多多益善！”陈冠忠信心满满。

“在支持就业创业和职业技能培训方面，财政政策有两个发力点，一是发放就业创业补贴，二是落实技能培训补贴政策。”广东省财政厅相关负责人介绍。去年，全省开展各类补贴性职业技能培训722万人次，支出职业技能提升行动专账资金70.4亿元，其中，发放以工代训补贴资金44.2亿元，惠及23.3万家企业238万名职工；发放企业新型学徒制培训补贴资金1.05亿元。2022年1月，全省开展各类补贴性职业技能培训9.2万人次，发放职业技能提升行动专账资金7611万元。

着力解决好大学生就业。去年，广东省推动扩大毕业生基层就业补贴覆盖范围，年内全省累计发放基层就业补贴近6亿元，惠及毕业生超17万名；发放求职创业补贴1.5亿多元，惠及困难毕业生超5万名。

为企业减负，也是稳就业的重要举措。去年，广东省通过延长实施降低失业保险费率，阶段性下调工伤保险费率、职工医疗保险费率，加大失业保险稳岗返还支持力度等一系列措施，努力帮助企业减轻负担。截至2021年底，上述三项措施共为企业减负383.12亿元。“2022年，广东将延续实施阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策，对不裁员、少裁员的企业继续实施普惠性失业保险稳岗返还政策。”广东省财政厅相关负责人表示。

广东省人力资源和社会保障厅厅长陈奕威表示，随着减税降费和稳岗扩就业等政策红利释放、“双创”和新经济新业态催生大量新就业机会，广东省有能力、也有条件保持就业形势总体稳定。

搭建融资平台，线上“一条龙”服务

中小微企业是国民经济的重要组成部分，涉及千千万万人的就业。广东省地方金融监督管理局以“数字政府+金融科技”模式，搭建起中小企业融资平台，为中小企业提供信息收集、信用评价、线上融资对接、增信、金融服务等“一条龙”线上服务。

“融资难题迎刃而解，‘中小融’平台很管用。现在，企业正常生产经营，员工岗位稳定。”广东省海丰县龙兴机械科技有限公司董事长张壮庭说，作为一家科技型中小企业，疫情防控期间，公司日常经营生产受到影响，面临资金断链风险。

张壮庭说，注册成为“中小融”平台用户后，龙兴机械公司很快就在平台上匹配了中国银行汕尾分行的中银“专精特新”产品，银行核批给企业140万元融资贷款，利率3.95%，贷款周期1年。

数据显示，广东省“中小融”平台运营一年来，累计为中小企业对接融资4.7万笔，融资700亿元。截至2021年末，“中小融”平台已入驻金融机构489家，发布金融产品1368款，发布惠企政策421条，服务企业超过100万家。

《 人民日报 》（ 2022年03月14日 18 版）

(责编：胡永秋、白宇)