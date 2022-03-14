人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

广东：稳岗就业出实招（财经故事·做好“六稳”“六保”工作）

本报记者  洪秋婷
2022年03月14日06:25 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　做好“六稳”“六保”工作，稳岗就业是关键。作为全国劳动力输入大省，广东省面对复杂严峻的内外部环境，运用财税金融手段助企稳岗，鼓励扶持创业，一系列暖心举措取得实效。

　　就业创业有补贴，技能培训有政策

　　“50多节培训课程，让我的小店站稳了脚跟。”广州市增城区正果老街上的忠记云濑店老板陈冠忠说。去年，在粤菜师傅培训室名师团队的指导下，他把店里的主打菜品云吞、濑粉进行了改良，一下子吸引了不少顾客，国庆黄金周，营业额同比增长50%多。

　　“如今店里有10多名员工，今年元宵节一过大家都回来啦。希望有关部门多提供机会，长本事的技能培训，多多益善！”陈冠忠信心满满。

　　“在支持就业创业和职业技能培训方面，财政政策有两个发力点，一是发放就业创业补贴，二是落实技能培训补贴政策。”广东省财政厅相关负责人介绍。去年，全省开展各类补贴性职业技能培训722万人次，支出职业技能提升行动专账资金70.4亿元，其中，发放以工代训补贴资金44.2亿元，惠及23.3万家企业238万名职工；发放企业新型学徒制培训补贴资金1.05亿元。2022年1月，全省开展各类补贴性职业技能培训9.2万人次，发放职业技能提升行动专账资金7611万元。

　　着力解决好大学生就业。去年，广东省推动扩大毕业生基层就业补贴覆盖范围，年内全省累计发放基层就业补贴近6亿元，惠及毕业生超17万名；发放求职创业补贴1.5亿多元，惠及困难毕业生超5万名。

　　为企业减负，也是稳就业的重要举措。去年，广东省通过延长实施降低失业保险费率，阶段性下调工伤保险费率、职工医疗保险费率，加大失业保险稳岗返还支持力度等一系列措施，努力帮助企业减轻负担。截至2021年底，上述三项措施共为企业减负383.12亿元。“2022年，广东将延续实施阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策，对不裁员、少裁员的企业继续实施普惠性失业保险稳岗返还政策。”广东省财政厅相关负责人表示。

　　广东省人力资源和社会保障厅厅长陈奕威表示，随着减税降费和稳岗扩就业等政策红利释放、“双创”和新经济新业态催生大量新就业机会，广东省有能力、也有条件保持就业形势总体稳定。

　　搭建融资平台，线上“一条龙”服务

　　中小微企业是国民经济的重要组成部分，涉及千千万万人的就业。广东省地方金融监督管理局以“数字政府+金融科技”模式，搭建起中小企业融资平台，为中小企业提供信息收集、信用评价、线上融资对接、增信、金融服务等“一条龙”线上服务。

　　“融资难题迎刃而解，‘中小融’平台很管用。现在，企业正常生产经营，员工岗位稳定。”广东省海丰县龙兴机械科技有限公司董事长张壮庭说，作为一家科技型中小企业，疫情防控期间，公司日常经营生产受到影响，面临资金断链风险。

　　张壮庭说，注册成为“中小融”平台用户后，龙兴机械公司很快就在平台上匹配了中国银行汕尾分行的中银“专精特新”产品，银行核批给企业140万元融资贷款，利率3.95%，贷款周期1年。

　　数据显示，广东省“中小融”平台运营一年来，累计为中小企业对接融资4.7万笔，融资700亿元。截至2021年末，“中小融”平台已入驻金融机构489家，发布金融产品1368款，发布惠企政策421条，服务企业超过100万家。


　　《 人民日报 》（ 2022年03月14日 18 版）
(责编：胡永秋、白宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
中消协发布百城消费者满意度测评报告 综合得分首次突破80分
　　人民网北京3月13日电 （记者孙博洋）3月13日，中国消费者协会在京召开新闻通报会，发布《2021年100个城市消费者满意度测评报告》。测评结果显示，2021年全国100个城市消费者满意度综合得分为80.59分，总体处于良好水平，并连续呈现稳步上升态势。…
加大虚假违法广告整治力度 守护“一老一小”权益
　　“思想斗争了一个月，最后我作出了一个违背祖宗的决定，把祖传秘方无偿捐献给国家”“每天两次 远离近视 点亮未来”“您来，我们培养您孩子；您不来，我们培养您孩子的竞争对手”……这些“神医”“神药”“神器”“名师”广告中的常见话术，让许多急于求医治病的老年人深信不疑，让不少望子成龙的家长盲目轻信而深陷其中。 破解医疗、药品、保健食品、教育培训等重点领域的广告乱象监管难题，切实保障消费者尤其是“一老一小”消费群体的合法权益成为各界所关注的热点问题。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部