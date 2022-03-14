刘 明

期待有能力的创新型企业特别是龙头企业积极响应国家号召，在科技创新的顶层设计和宏观决策中有所作为，为推动经济高质量发展和加快实现高水平科技自立自强贡献更多智慧

在国新办日前举行的新闻发布会上，科技部部长王志刚表示：支持企业参与科技重大顶层设计、重大决策，进一步发挥企业作为科技创新出题人、答题人和阅卷人的作用。这无疑是强化企业创新主体地位的重要举措，必将显著提升企业在科技项目形成、组织和资金配置等方面的参与度和话语权，更好发挥企业的创新主体作用。

近年来，在国家相关政策的激励下，越来越多的企业成为研发投入的主体、项目组织的主体和科技成果转化的主体。比如，2021年国家重点研发计划立项的860多个项目中，企业牵头或参与的有680余项，占比高达79%。这表明，在科技创新特别是应用研究和技术开发方面，企业正成为越来越重要的答题人。这对于破解“科技与经济两张皮”难题、提高科技成果转移转化率、提升经济发展质量，无疑是一个好现象。

如果企业在科技创新中仅局限于答题人的角色、只是作为科技项目特别是应用研究类项目的组织者、实施者、投入者，还远远不够。在实施创新驱动发展战略中，顶层设计和宏观决策决定着全国科技创新的方向、路径和资源配置，可谓牵一发而动全身，其重要性怎么强调都不为过。在科技创新中，高等院校、科研机构和企业的定位、职责、考核标准有很大差别。前者主要负责面向前沿的基础研究和应用基础研究，其核心使命是探索未知、创造知识、发现规律，主要考核指标是学术论文；企业主要负责面向市场需求的应用研究，主要考核指标是新技术、新产品及其创造的经济效益。由于定位、职责和考核标准不同，不同的创新主体在顶层设计和宏观决策中必然有各自的考量，最后的结果自然会有很大不同。长期以来存在的“科技与经济两张皮”现象和科技成果转移转化成效不高的顽疾，与企业在科技创新顶层设计和宏观决策中的缺席不无关系。

现在，我国经济社会发展和民生改善比过去任何时候都更加需要科学技术解决方案，都更加需要增强创新这个第一动力；让有实力的企业参与国家科技创新的顶层设计、宏观决策，发挥好出题人作用正当其时。一方面，新一轮科技革命和产业变革突飞猛进，科学研究范式正在发生深刻变革，学科交叉融合不断发展，科学技术和经济社会发展加速渗透融合、科技成果转移转化明显提速，增强企业在顶层设计和决策部署中的参与度、话语权势在必行；另一方面，企业已成为科技创新特别是技术创新的主力军，有能力与高等院校和科研机构一起，在顶层设计和宏观决策中共同出题、建言献策。

神州春来，万象更新。期待有能力的创新型企业特别是龙头企业积极响应国家号召，在科技创新的顶层设计和宏观决策中有所作为，为推动经济高质量发展和加快实现高水平科技自立自强贡献更多智慧。

《 人民日报 》（ 2022年03月14日 19 版）

(责编：胡永秋、白宇)