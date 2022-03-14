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梁步阁：让雷达生命探测更精准、更高效（创新故事）

本报记者  喻思南
2022年03月14日06:25 | 来源：人民网－人民日报
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　　不久前，凭借在雷达生命探测领域的科研和成果转化贡献，中南大学航空航天学院教授梁步阁获得了第二十四届中国科协求是杰出青年成果转化奖。

　　雷达生命探测是雷达领域的世界难题。常规的雷达探测空中高速目标，追求的是更高、更远；救援场景下的生命探测，是对废墟介质环境下的小尺寸、准静止人体目标进行探测。早在2008年8月，梁步阁获得项目支持，开展生命探测仪样机研制工作。

　　“从理念到产品，我知道会很复杂，但没想到这么难。”梁步阁感慨。在攻读博士期间，他掌握了大型超宽带雷达的核心理论与工程技术，但生命探测仪是为了应急救援使用，要求雷达体积大大缩小、功耗大大降低，而功能和零部件一个都不能少。更重要的是，应急救援场景中，雷达波需要穿透墙壁、瓦砾等介质，这与大型雷达通过单一空气介质的传播作用完全不同，相当于让习惯了在平坦舞台上跳舞的演员站在钢丝绳上跳舞。

　　2008年以前，国内有团队做雷达生命探测技术的研究，但侧重于医学领域。梁步阁带领团队对标国外先进产品，几乎从零起步开展样机研制。设计、验证、改进、重新设计，他和团队经常在实验室从早上8点熬到深夜两三点。一年后，终于做出了样机。

　　“设备管不管用，当时心里并没有十足的把握。”梁步阁说。2010年4月，在青海玉树地震救援中，梁步阁团队研发的雷达生命探测设备初步发挥作用，这表明团队研发方向和技术路线是可行的。

　　之后，梁步阁获得科技部等多个科研项目的持续支持。他带领团队在超宽带雷达目标探测理论、微动目标信号处理算法、收发硬件设计等方面取得一系列创新成果，团队研制的雷达生命探测技术也从早期的单发单收，发展到多发多收、分布式阵列等创新体制。从无到有，从跟跑到领跑，我国在超宽带雷达生命探测领域走在了世界前列。

　　目前，基于梁步阁团队技术研发的最新雷达生命探测设备，已经在多地示范应用推广，初步实现小批量生产。“我们最新的雷达生命探测仪，不仅能一维测距，还能测角，从而实现三维准确定位。”梁步阁表示，未来应急生命救援，将会有更精准、更高效的技术装备。

　　梁步阁表示，自己和团队在雷达生命探测领域做出的成绩，是包括国防科技大学和中南大学科研人员在内的我国几代雷达科技工作者持续努力钻研的结果。我国经济发展的良好势头，以及国家对人民生命安全的高度重视，是雷达科技工作者创新的支撑和保障。

　　“我感到肩上的责任更重了。”从中国科协领取成果转化奖后，梁步阁说，“与应急救援的行业需求相比，雷达生命探测技术还有很大的完善空间，我将带领团队继续攻关，不断实现新的技术突破。”


　　《 人民日报 》（ 2022年03月14日 19 版）
(责编：胡永秋、白宇)

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