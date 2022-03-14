记者李凤双、张涛、白明山

这是雄安新区容东片区华望城项目夜景（一月四日摄，无人机照片）。 新华社记者骆学峰摄

“高标准高质量建设雄安新区”写入今年的政府工作报告，让中建三局雄安市民服务中心项目经理刘创感慨万分。正是他所在的中建三局，当年曾在深圳书写了“三天一层楼”的传奇，如今他们又参与雄安新区建设并见证新的历史。

一个时代有一个时代的标志。改革开放初期，作为率先突破的深圳经济特区，创造出“深圳速度”。在推动新一轮改革开放进程中，又迎来“雄安质量”。

匠人匠心：

亲历从速度到质量的变迁

从深圳到雄安，时代在变，从以“速度”为傲到以“质量”取胜，不变的是建设者追求卓越的劲头。

雄安市民服务中心是雄安新区设立后第一个大型建筑工程项目，被称为“雄安城建第一标”。

该项目全部为装配式建筑，大大提高了建筑品质和建设速度；每个构件里都“埋”有芯片或张贴二维码，实现了全工序全过程的大数据管理；项目还以大数据中心为枢纽，上线了智慧建造系统，只需使用电脑或手机，就可以实现全景监控、环境能耗监测、无人机航拍等功能。

中建三局老员工宋福生，曾经是雄安市民服务中心二工区机电安装质量总监。他说，雄安与深圳一个很大的不同是，这里没有高楼大厦，没有玻璃幕墙。他们要注入新的理念，从头至尾严把质量关，志在将其打造成鲁班奖作品。愿望成真——雄安市民服务中心项目荣获2018-2019年度中国建设工程鲁班奖，这也是雄安新区第一个鲁班奖。

从特区到新区，从“深圳速度”到“雄安质量”，宋福生是亲历者。早在1983年，宋福生就参与了当时全国第一高楼——深圳国贸大厦的建设。深圳国贸大厦从1982年11月开始动工至1985年12月宣告竣工，创下了“三天一层楼”的速度，成为敢闯敢拼“深圳速度”的象征。

刘创对记者说，那时候机械单一，靠“人海战术”，如今建设技术飞速进步。他介绍，雄安市民服务中心项目严格把控工程质量，打造绿色环保建筑，有30多项建筑新技术运用其中。

智慧建造：

“未来之城”拔节生长

从深圳到雄安，时代在变，不变的是建设者“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风。

雄安新区从“一张白纸”为起点，历经近5年的规划建设，推动高质量发展的新理念贯彻始终。

记者看到，雄安新区已落成的建筑，拥有着鲜明的“中国面孔”。站在雄安商务服务中心广场向北望去，视线掠过白色的大理石地面，经过中央巨大的石质日晷“时间之眼”，便看到一座朱红墙体、灰色飞檐的建筑。这是新区首个城市建筑群，包括会展中心、科技成果展示交易中心等。通过绿色建筑技术的集成与创新，这里已实现绿建三星标准全覆盖、局部超低能耗建筑示范引领的目标，项目预计每年可节约用电1100万度。

在雄安宣武医院项目施工现场，项目控制室安装着2023倍变焦的高清摄像头，这是项目内部的“天眼”，可以聚焦到500米开外脚手架丛林中工人身上的安全带搭扣上。

“我们可以实现‘以天文标准掌控施工现场细节’。”北京建工雄安宣武医院项目经理赵育华说，每天早上，智慧监控系统都会发送一份关于塔吊前一天运转情况的报告。

总部在深圳的雄安达实智慧科技有限公司，是新区第一批落户企业。董事长吕枫告诉记者，听到新区设立的消息后，内心非常振奋。他们拿出了企业的“看家本领”——智慧城市和建筑节能，为“雄安城建第一标”雄安市民服务中心的建设提供了宝贵经验。

他说，在新区，到处都能够感受到建设者们的激情和干劲，让自己仿佛回到当年去深圳创业的情景。

目前，新区进入承接北京非首都功能和大规模建设同步推进的阶段，雄安新区城市建设“四大体系”基本形成：对外骨干路网全面打通，内部骨干路网完成，生态廊道建设加快推进，城市水系初步构建。

质量管控：

构建全过程质量体系

记者感到，从深圳到雄安，时代在变，不变的是建设者“守初心，担使命”的高度自觉。

“我们把区块链技术应用在工程质量安全监督管理上。”中国雄安集团安全质量部部长于俊红打开手机中的雄安监理App，每个集团在建项目的质量安全隐患情况、人员履职情况等都在列表中显示。

于俊红说，这个软件以区块链技术实现数据可追溯、不可篡改，保证工程验收的真实性，从根本上解决监理诚信履约问题。“雄安质量”就这样在每个细小的环节中得到了保证。

新区在项目建设中坚持全过程、全方位质量管理体系。中国雄安集团雄创公司BIM事业部负责人贾占胜介绍，新区将建筑信息模型（BIM）技术应用于各种建设项目，利用三维数字技术进行建设前的虚拟建造，能提前发现建设过程中可能遇到的问题。

雄安新区今年将安排230多个重点项目，年度计划投资2000多亿元。随着大规模建设提速，新区承载力将大大提升。中国星网、中国中化、中国华能等首批3家央企已完成总部选址。中科院雄安创新研究院、国家医学中心等项目正有序推进。可容纳17万人的容东片区建成投用，可容纳10万人的容西片区即将交付，雄东、昝岗等片区进入稳定开发期……

雄安，一座高质量发展的全国样板之城正在一步步走来。（参与采写：闫起磊、齐雷杰、杜一方） 新华社石家庄3月13日电

(责编：王震、陈键)