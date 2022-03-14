记者李平

“想不到在手机上点点，不到一个小时就拿到了不动产权证，现在办证太方便了！”近期通过杭州城市大脑上的“交房云登记”系统，顺利办理了商品房产权证的市民叶先生说，他在收房拿钥匙时，就通过手机办理了不动产权证，这种“交房即交证”的感觉特别幸福踏实。

“以往老百姓‘喜提’新房，如是按揭客户，拿证耗时1至3个月不说，中间一般还得请中介代办，并需支付一定的中介费用。”杭州市不动产登记服务中心副主任何杰说，他们近年来从群众痛点堵点出发，通过打造多跨协同的“交房云登记”大数据系统，让群众办证“零中介、零资料、零等待、零次跑”，大大便捷了群众，实现了优体验、提效能、护权益、防风险的“四赢”效果。

何杰解释说，以往按揭购房的群众办产权证，需要银行、公积金等抵押权人配合到场，并提交相应资料，而银行等抵押权人既不放心业主自己办，也安排不出人手陪着办，为了便于管理，就指定中介办，中介就会向业主收取500—800元不等的费用。如这家中介不负责，业主得证时间很有可能再延后几个月，极大影响业主权益；而一些急于资金周转的创业者、急于落户入学入托的“新市民”，又特别希望加快办证，有时候中介还巧立名目向他们收“加急费”。

“现在通过运用‘交房云登记’系统，这两个问题都得到了解决。群众不需要找中介，也不需要约时间、跑窗口，数字化24小时在线办理，省时又节成本。”何杰说。

据了解，杭州“交房云登记”已迭代了3次，从过去需要业主（中介）到不动产登记中心窗口办，到如今全程网上办、不见面。

“‘一网通办’的背后，是我们实现了不动产登记中心、税务、公积金、银行等多部门数据的深度协同，群众在手机上登录杭州城市大脑、浙里办等App平台，在线申请不动产登记，数据将在多个部门自动跑、协同跑，登记、缴税、抵押一并完成，不动产电子证照即可迅速生成。市民如需要纸质证书的，带上身份证就近到各区的行政服务中心自助打印即可。”何杰说。

记者在杭州市一些行政服务中心看到，杭州的不动产打证机，平均2分钟出一本不动产权证，不仅现场生成唯一的不动产权证识别码，还包含了详细的分户图等重要信息。

“‘交房云登记’数字化应用，不仅让业主免除了过去各种烦琐的办证前期准备工作，使业主可以快速办理后续的落户、抵押贷款、子女入学等民生要事，切实保障了其权益；并有效压缩了指定中介代办、房产证快办或慢办带来的权力寻租问题。”何杰说。

一项数字化变革，提升了政府办事效能，也给群众带来了实实在在的获得感。2021年7月，杭州上品华庭小区的20多名业主，集体向杭州市不动产登记服务中心送来了一面写有“民呼我为办实事，高效便捷暖人心”的锦旗，而事情的起因恰是因该中心推出的“交房云登记”数字化应用，让这些业主收获了“及时雨”般的喜悦。

据送锦旗的业主代表李先生介绍，小区新房是去年6月中下旬陆续交付的，按以往流程，拿到不动产权证最快需要1到3个月，而那时候再去落户，就错过了小孩就读当地优质小学的报名截止时间。

“当时我们急得像热锅上的蚂蚁。在得知收房当天就可以领到不动产权证的消息后，我们喜出望外。收房那天就通过手机端办好了产权证，拿到了‘红本本’，20多名业主的子女就学报名，赶上了，也就有了给登记中心送锦旗的一幕。”李先生说。

据了解，通过运用“交房云登记”系统，截至今年2月底，杭州市32个新建商品房小区5.92万户家庭通过手机端体验了“左手收新房、右手领‘红本’”的幸福。而据测算，通过全程数字化办理不动产权证，预计全年可为群众节约中介费3000多万元，节约纸张消耗9吨以上，全年可减少碳排放3600多公斤。

“数字化改革的核心，就是以人民为中心，通过让部门数据多跑腿、相关部门权力受约束，进而达到让群众和企业少跑腿、百姓得实惠的目的。”何杰说，接下来，“交房云登记”服务将由主城区向杭州全市域铺开、由“一手房”向“二手房”推进，持续提升群众的获得感和幸福感。

(责编：王震、陈键)