记者马姝瑞、汪海月

海拔500多米的马家溪国家森林公园深处，安徽省宣城市旌德县庙首林场场长姜育龙健步行走在林间小路，时不时掏出卷尺，测量一株株红豆杉的树径。

这片红豆杉面积有50余亩，正是茁壮生长的幼龄期，树径大多已长至6厘米以上。

“枫香、红豆杉、檫树，是2000多亩碳汇林的主要树种。”1986年就分配到林场工作的姜育龙说，和树打了一辈子交道，他从没想到种树除了造林绿化、卖木材致富外，还能用来做碳汇交易。

庙首林场是安徽首单林业碳汇线下交易的“卖方”。2021年8月，宣城市牵线工业企业与林场合作，庙首林场以14.57万元的价格向安徽省司尔特肥业股份有限公司出售3036吨二氧化碳排放量。

“经过第三方专业测算，这些碳汇使公司‘十三五’期间办公、生活等非生产环节的碳排放量全部得到了中和。”安徽省司尔特肥业股份有限公司总工程师林枫说，这也是企业通过碳汇交易探索实现碳中和的一次尝试。

地处皖南山区的宣城森林覆盖率达60%，拥有可观的碳汇“仓储”。2021年发布的宣城市森林生态服务价值实测评估结果显示，全市森林年固碳量428.21万吨，是工业企业年碳排放量的1.5倍。

姜育龙至今记得，碳汇交易完成后，每天有十几个电话从全国各地打来，迫切地咨询如何测算固碳量、开发碳汇产品……

“这说明企业和市场对碳中和非常关心，我们的探索有价值。”他说，继首单交易之后，庙首林场于2021年12月又向当地两家石材企业出售7275吨二氧化碳排放量，首批开发的碳汇全部售罄。

红豆杉日夜不停地生长着。走出森林，推进林业碳汇的工作也一刻不停歇。

为了提升林业生态系统的固碳作用和碳汇能力，安徽不仅组建了碳汇工作专班，编制林业碳汇工作方案，还积极进行林业碳汇项目建设、计量监测、碳汇交易等工作。安徽省林业局发布的最新数据显示，全省森林生态系统的固碳总量达32980.54万吨；2021年，全省完成林业碳汇交易19585.69吨，实现交易金额85.21万元。

“十年树木。碳汇交易急不得，还要进一步探索、完善。比如碳汇林建设和核准要有更科学的标准，碳汇开发需要更专业的力量。”旌德县林业局副局长梅学峰说，今年，当地将以庙首林场的2万余亩林地为主，对森林固碳量进行全面监测，完善本底调查，为释放更大的碳汇价值打牢基础。

新华社合肥电

(责编：王震、陈键)