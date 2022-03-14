记者李鲲

在位于北京市区以东约70公里、天津市区以北约60公里的山区，大大小小的矿坑分布，曾如同地球的伤疤裸露。如今，它们却蕴藏着中国的绿色秘密。

12日，虽然清晨的一阵雨让山间小路变得泥泞，但14岁的孟家熠和小伙伴们仍如约而至，来到其中一处矿坑植树。

这一天是中国植树节，孟家熠认为选在这里植树更有意义。挖坑、培土、浇水，再给小树苗取个名字、挂个牌子……“植树造林是为环保做‘加法’，我们早就被‘种草’了。”他说。

孟家熠植树的这片山区位于天津蓟州区。上世纪八九十年代，这里的开山采石产业达到顶峰，成为北京和天津城市发展的重要石料来源。2008年，为保护环境，蓟州的矿山企业陆续被政策性关停，但给大地留下的一个个“伤疤”，仍然是生态治理的一大痛点。

为让“伤疤”彻底愈合，蓟州自2014年开始“矿山复绿”工程，一期已基本完成，绿化栽植苗木近3万株，累计投资12.2亿元，二三期也已启动，计划投资76.64亿元。与此同时，企业、百姓、民间组织也纷纷参与其中，为蓟州的矿山装点绿色。

孟家熠参加的此次植树活动的组织方、蓟州春山里生态教育项目负责人王立华说，当年蓟州开山采石主要服务于京津建设，而目前参与矿坑植树的人也大多来自京津，无形中是一种对自然的回馈，项目运行近3年来已累计植树2600多棵。“就像我们的口号‘治愈地球治愈你’一样，我们希望大家在治愈地球的过程中，传递这份治愈背后的爱。”

在中国，从1982年植树节，邓小平在北京玉泉山种下全国义务植树运动第一棵树算起，这项运动已整整实践了40年。截至2021年12月，中国适龄公民累计有175亿人次参加义务植树，累计植树781亿株（含折算）。

40多年来，中国森林面积增长了80%，森林覆盖率增长了10个百分点，2020年底达到23.04%。中国人工林面积已扩大到11.9亿亩，成为全球森林资源增长最多和人工造林面积最大的国家。

这一切被远在太空的人造卫星所记录，进而“种草”全世界。2019年2月，美国国家航空航天局（NASA）发文称，中国的植树造林和中国印度两国的集约型农业活动主导了“地球越来越绿”的过程。多方数据显示，近20年来，中国新增植被覆盖面积约占全球新增总量的25%，居世界首位。

保护环境，中国绿色雄心还远不止于植树造林。

在恪守应对气候变化《巴黎协定》的基础上，中国进一步提高国家自主贡献力度，向世界郑重宣布，力争2030年前二氧化碳排放达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。

大目标需要大手笔。在天津，中心城区与滨海新区之间736平方公里、大约等于中心城区面积两倍的区域被划定为绿色生态屏障，其中449.5平方公里更是一级管控区，禁止一切与生态环保无关的建设活动。

“很多人不理解，说我们把这么大一块经济发展空间锁住了。”天津市绿色生态屏障建设现场指挥部办公室主任边伟光说，其实，绿色的发展密码蕴含其间。

经过4年建设，天津市绿色生态屏障一级管控区新增造林11.39万亩，森林覆盖率由7％提升到26%以上。不仅环境好了，这些树年碳汇能力估计为15万至20万吨，是潜在的“绿色银行”。此外，生态屏障内的国家会展中心（天津）一期已投入使用，低碳绿色的展会经济在当地效益初显。

事实上，中共十八大以来，“生态文明建设”被纳入中国特色社会主义“五位一体”总体布局，相继写入党章、宪法。统筹山水林田湖草沙系统治理，构建人与自然生命共同体，这已是中国生态文明实践的根本遵循。

在雄安新区与树打了4年多交道的彭旭更，现在对“‘千年大计’，就要从‘千年秀林’开始”这句话有了更深刻的认识。从2017年11月13日栽下第一棵苗木开始，雄安新区“千年秀林”目前已有40多万亩，栽植苗木近300种、2000多万棵，每棵树都有一个二维码记录生长信息，汇集海量数据。更难得的是，人工的“千年秀林”已被打造成“近自然”状态。

“比如为了适合市民休息，我们特意在林区边缘区域种上芳香类植物；为了方便小动物栖息，我们种植了许多食源、蜜源植物。”彭旭更说。

让他感到欣慰的是，因为尊重自然规律和苗木本性、选用原生冠苗，采用异龄、复层、混交等方式种植，在“千年秀林”林间特意留白的区域，已有许多自然生长的小树苗出现，这将使整片林地可以持续更新、繁衍千年。

新华社天津3月12日电

(责编：王震、陈键)