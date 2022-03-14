新华社南昌电（记者余刚）阳春三月，赣江江畔，78岁的金滩村村民康昭训，为樟树苗添了最后一锹土，千年古樟旁又多了一棵幼小的樟树。

“宜增植，禁砍伐”是金滩村祖先立下的族规，子孙守约，岁添新树，延续千年。

江西省泰和县塘洲镇金滩自然村地处赣江边。据金滩村康氏族谱记载，北宋年间，康氏祖先到金滩建村，为防止水土流失，在河滩上种下第一棵樟树。如今，这里有面积近300亩的古樟林。

今年78岁的康昭训告诉记者，小时候，他和村里的小伙伴最喜欢去的地方就是古樟林。后来，他在村里做乡村教师，经常带着学生到林子里晨读、晨练。他说，几乎每个金滩村的孩子都有关于这片林子的美好记忆。

每年春天，村民们会自发来到林子植树。早在20世纪80年代，村里就安排村民轮流做护林员，若有村民砍伐一棵树，需补种10棵。

2002年，泰和县林业局将金滩古樟林列为县里的保护对象，将树龄50年以上的古树挂牌保护。

如今，金滩古林成了当地人休闲的好去处，一到节假日，游人络绎不绝。几年前，村里修了旅游公路，有的村民开起农家乐、民宿，从乡村旅游中获益。

“我们子子孙孙都会守好这片樟树林。”康昭训说。

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