科技日报石家庄3月13日电 （通讯员刘平 丁保军 记者刘廉君）“‘张北的风点亮北京的灯’，这句话广为流传，但张家口的贡献远不止点亮北京的灯。”13日，河北省张家口市科技局相关负责人说。

攻克一批核心关键技术，应用一批先进科技成果，示范一批前沿引领技术，转化一批绿色低碳技术，催生一批新型产业……据介绍，张家口市先后组织实施了智慧崇礼、冰雪产业技术示范应用、赛事保障和后奥运可持续发展等70多项科技冬奥项目。

在高水平推进绿色办奥方面，通过实施“高效高可靠低压交直流微电网关键技术及示范应用”等项目，北京冬奥会三大赛区26个场馆历史性的首次实现100%绿色电能供应。“大功率密度燃料电池关键技术与应用示范”“面向冬奥-30℃环境下燃料电池系统快速冷启动关键技术研究与应用”“面向冬奥高寒地区车载氢燃料电池电堆耐久性预测应用与智慧平台开发”等项目的实施，突破了高功率密度燃料电池系统集成、燃料电池发动机系统低温快速启动等多项技术难点。623辆氢燃料车投入张家口赛区使用。

高标准应用先进科技成果方面，张家口市奥体公司研发了“雪如意”应用的智慧照明技术系统，一体式解决了国际赛事雪上运动的体育专业照明、灯光演绎、智能控制模式和电视转播效果的技术难点，高科技含量和跨领域融合创新性已达到国际领先水平。风云张家口信息技术公司研发云顶滑雪场智慧运营管理系统，设计开发具有高度开放性和扩展性的智慧管理平台，身份识别正确率达到99.9%以上，使云顶滑雪场成为我国第一家通过全息投影对客流实时管理的滑雪场。

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