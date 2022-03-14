科技日报北京3月13日电 （记者张梦然）用人工智能（AI）复原古代文本可行吗？英国著名AI公司“深度思维”（DeepMind）给出的答案是肯定的。英国《自然》杂志近日发表的一项研究提出，训练一种深度神经网络可以复原古代希腊文本，准确性可达到72%。利用这一最新成果，能帮助历史学家更快、更准确地复原和判断新发现或未明铭文的归属，增进人们对古代历史的理解。

要理解古代文明的历史，历史学家会研究古人直接书写在材料（如石头、陶器或金属）上并留存至今的铭文。

然而在现实中，许多铭文都在过去的历史中受到了破坏。这些文本难以辨认，书写时间也不确定。研究文本的专家称为铭文学家，他们能重建缺失文本，但传统手段非常复杂而且极为耗时。

为克服当下铭文学的限制，英国“深度思维”公司雅尼斯·阿塞尔、意大利威尼斯大学科学家西亚·桑默谢尔德及其同事，此次测试了一种深度神经网络。该神经网络名为“伊萨卡”（Ithaca），这种人工智能受训复原、定年和定位古希腊铭文。

研究团队发现，将“伊萨卡”单独用于复原受损文本时，可达到62%的准确率，在历史学家使用它时，可达到72%的准确率。而且，“伊萨卡”还能协助确定铭文的书写位置和时间，在实验中，它能以71%的准确率判断这些铭文的原始位置，鉴定年代与历史学家提出的范围相差少于30年。

研究人员表示，这些发现不但可释放人工智能与历史学家的合作潜力，还将增进科学家对人类历史的理解。

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教育、医疗、餐饮、工业这些常见领域，早已被人工智能抢占，这种技术现在正“见缝插针”地进入一些相对小众的领域，以更全面地施展才能。考古便是它最新渗透的领域之一。不过，不管在哪个领域，它扮演的角色都很类似，就是承担那些原本耗时、费力的苦差事，把它们变得轻松便捷，换句话说，也就是提高效率。从这个角度来讲，各行各业对人工智能的需求会只增不减。

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