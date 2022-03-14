王 莹

“这一年，我们欣喜地看到我国碳达峰、碳中和工作正在稳步有序推进，在顶层设计和政策执行等层面都取得了积极成效。”近日，刚刚参加完中科院“双碳”行动计划领导小组会议的全国政协委员、中国科学院大连化学物理研究所所长刘中民说。

碳达峰、碳中和目标的实现是刘中民近年来持续关注的重点课题。刘中民等5位委员提出的《关于跨领域建立碳中和重大科技专项的提案》获评全国政协2021年度好提案。他在提案中建议，在国家层面设立跨领域综合交叉的碳中和重大科技专项，发挥国家体制优势，超越领域限制，突破关键核心技术，加快形成全面支撑我国实现“双碳”目标的技术体系，推动我国能源体系及工业结构全面升级。

作为中国工程院院士，刘中民多年致力于洁净能源技术的开发及产业化。他带领团队经过几十年的探索，技术支撑世界首套甲醇制烯烃工业化装置建设，为国家创造了数千亿元规模的战略新兴产业，获得2014年度国家技术发明奖一等奖。截至目前，他牵头研制的甲醇制烯烃技术已技术许可2050万吨/年烯烃产能。

从2018年任政协委员至今，他每年的提案也都是跟能源有关：2019年，他建议以科技创新促进国家能源新体系构建，尽快推动能源领域国家实验室落地；2020年，他建议在典型区域集中开展多能融合示范，如以陕西省榆林市为试点，创建国家级能源革命创新示范区，充分发挥能源富集地区对国家能源安全的保障作用；他还在当年的另一份提案中建议，将能源革命的重要指标以约束性指标或者预期性指标的方式纳入国家及省市的国民经济和社会发展规划中，实质推进能源革命。

刘中民说：“科研当报国，作为科技工作者，我做的工作是找到代替石油的生产方式，不仅是产业发展的需要，更是国家战略的长远需求。作为政协委员，更多的是一种油然而生的使命感，希望我的提案对推动国家实现‘双碳’目标有所帮助。”

刘中民的提案也正在成为现实。2019年，大连化物所联合中科院内部能源领域优势力量，牵头组建了中国科学院洁净能源创新研究院（以下简称洁净能源创新院），刘中民任院长。近年来，洁净能源创新院高度关注陕西、山东、河南等典型化工产业富集地区，在这些区域统筹部署多能融合相关技术先行先试，促进技术迭代，积累经验，“以点带面”推动“双碳”目标下我国能源新体系构建。

过去一年，聚焦“双碳”目标，刘中民还积极推进本单位与中科院其他科研单位合作，希望基于中科院能源领域科技布局与进展，探讨各能源领域碳减排技术路径，以多能融合破除各类能源及各种行业间的技术壁垒、体制障碍，以区域示范形成低碳发展新格局。

“‘双碳’目标的实现是一个循序渐进的过程。今年两会，我继续聚焦‘双碳’目标建言献策，希望通过我们的努力，为国家能源安全和能源革命作出贡献，助力绿色发展之路走得更远更好。”刘中民说。

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