原标题：赤字率为何有所下调

今年赤字率下调至2.8%左右，并不意味着积极的财政政策力度特别是支出力度有所减弱。我国增加财政支出的来源具有广泛性，并非仅依靠举债。适当调低赤字率，有利于保持财政可持续，有利于稳预期、提信心。

今年，赤字率拟按2.8%左右安排，比去年有所下调。我国明确今年继续实施积极的财政政策，“积极”之下为何又要下调赤字率，引起广泛关注。

政府财政支出大于财政收入时，就产生了赤字，而赤字率则为当年财政赤字占国内生产总值的比重。每年的政府工作报告、预算报告，赤字率都会受到热议，原因在于债务政策是宏观调控的一项重要工具，赤字率很大程度上反映了政府举债、支出水平。

新冠肺炎疫情发生后，我国较大幅度提高赤字率，2020年、2021年分别为3.7%和3.1%。今年赤字率下调至2.8%左右，这是否意味着积极的财政政策力度特别是支出力度有所减弱？答案是否定的。虽然适当调低赤字率，但财政支出力度不减，而且通过优化支出结构、提升政策效能，更有力推动宏观经济稳定运行。

适当调低赤字率，财政支出仍保持较高强度。面对经济新的下行压力和疫情持续影响，必须让积极的财政政策持续“积极”起来，其中重要措施就是保持适当支出强度。虽然赤字率水平有所下调，但由于“分母”也就是GDP在增长，赤字规模减少数额仅为2000亿元。同时应看到，我国增加财政支出的来源具有广泛性，并非仅依靠举债。

一是，今年预计我国财政收入继续增长；二是，我国积极统筹各种财政资源，比如特定国有金融机构和专营机构依法上缴近年结存的利润、调入预算稳定调节基金等，可用财力明显增加，支出规模比去年扩大2万亿元以上。由此可见，虽然赤字率下调，支出规模非但不减而且较大幅度提升，积极的财政政策取向不变。

适当调低赤字率，有利于保持财政可持续。赤字率是国际上衡量财政风险的一个重要指标，通常把3%作为警戒线，关系着财政运行的风险与可持续性。居家过日子或者企业运营，过度举债犹如寅吃卯粮，并非长久之计。对国家而言，高赤字率会形成沉重的债务负担，影响经济正常运行，容易积累风险甚至引发危机。

应该说，前两年赤字率较大幅度提高，是应对疫情冲击的非常之举，这也是其他主要经济体的普遍做法。当前我国经济逐步稳定恢复，赤字率水平回归常态化势在必行。这样安排既考虑当前、又着眼长远，有利于增强财政可持续性，牢牢守住不发生系统性风险底线，也为下一步应对各种风险挑战留出空间，充分体现了统筹发展与安全。

适当调低赤字率，有利于稳预期、提信心。当前外部环境更趋复杂严峻和不确定，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。虽然困难挑战不小，更要看到我国经济保持韧性、持续稳定恢复，长期向好的基本面没有改变。回归常态化的赤字率水平，释放出我国经济和财政稳健运行的重要信号，显示出宏观政策有空间有手段，完全有基础有条件推动经济社会持续健康发展。

实际上，积极的财政政策不仅仅要看赤字率，更要全面地看政策工具“组合拳”。今年，我国实施新的组合式税费支持政策、专项债保持较大规模、中央预算内投资扩大、财政支出结构进一步优化、坚持党政机关过紧日子……一系列强有力的政策举措正在落地见效，将有力稳定宏观经济大盘，推动经济运行在合理区间。

(责编：罗知之、陈键)