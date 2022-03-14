娄飞鹏

原标题：用好杠杆率促进稳增长

今年《政府工作报告》指出，面对新的下行压力，要把稳增长放在更加突出的位置，并明确加大稳健的货币政策实施力度，扩大新增贷款规模，保持货币供应量和社会融资规模增速与名义经济增速基本匹配，保持宏观杠杆率基本稳定。

2020年，受新冠肺炎疫情影响，国民经济各部门的杠杆率有所反弹。2021年，我国重点领域风险持续得到控制，宏观杠杆率下降了大约8个百分点，金融体系内的资产扩张恢复到较低水平，回到了个位数。这为宏观调控政策留下了空间，在接下来积极推出有利于经济稳定发展的政策中，需要注意用好杠杆率。

经济生活中，生产经营活动的正常开展需要各种生产要素的合理搭配，通过杠杆实现资金要素的跨时空配置，也需要其他生产要素相应的调整配置。在杠杆率较低的情况下，可以通过加杠杆的方式丰富调配资金要素，提高其他生产要素的利用率，推动经济更好增长；在杠杆率过高的情况下，其他生产要素配置不足，不仅不利于经济增长，反而可能积累风险。

在2021年高基数上实现2022年中高速增长，需要保持宏观政策连续性，增强有效性，强化跨周期和逆周期调节，为经济平稳运行提供有力支撑。就货币政策而言，需要加大稳健的货币政策实施力度，发挥货币政策工具的总量和结构双重功能。在总量上，保持流动性合理充裕，引导金融机构有力扩大贷款投放，增强信贷总量增长的稳定性，扩大新增贷款规模，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。在结构上，保持信贷结构稳步优化，引导资金更多流向重点领域和薄弱环节，为实体经济提供更有力支持。

具体而言，在保持宏观杠杆率基本稳定的同时，通过杠杆的结构调整优化来推动稳增长。围绕国家重大战略部署和“十四五”规划重大工程项目，加大对传统基础设施优化升级和新型基础设施建设的支持。进一步疏通货币政策传导机制，加大对小微企业、科技创新、绿色发展等领域的信贷支持，扩大普惠金融覆盖面。金融机构准确把握信贷政策，继续对受疫情影响严重的行业企业给予融资支持，避免出现行业性限贷、抽贷、断贷。通过这些领域加杠杆稳定经济增长。与此同时，也要严格控制“两高一剩”等领域的信贷投放，通过这些领域降杠杆节约资金，并将资金投向更有利于经济高质量发展的领域。

总之，杠杆是服务经济发展的，杠杆是加还是去，哪些领域加以及哪些领域去，都要根据经济发展的需要来确定。保持宏观杠杆率基本稳定，是着眼总体长期稳定的角度。短期内杠杆率适度上升或下降，结构上不同部门杠杆率有升有降，都是正常的。关键在于，以杠杆的结构性调整转移实现宏观杠杆率基本稳定，并最终有效推动经济持续健康增长。

（作者系国家信息中心博士后、中国邮政储蓄银行研究员）

(责编：罗知之、陈键)