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在青岛西海岸新区，崭新的海洋科创高地正日渐崛起：引进建设中国科学院大学、中国海洋大学、哈尔滨工程大学等一流涉海高校11所，全区高校总量达到20所；引进建设中国海洋工程研究院等“中字头、国字号”涉海科研院所10多家……

青岛西海岸新区海洋生产总值年均增长14.9%。海洋生产总值占GDP比重由30.2%增长到近40%，占青岛市海洋经济比重由34.4%增长至近40%。

这一组诱人的数字反映了青岛西海岸新区自2016年到2021年底的变化，也是青岛西海岸新区以新发展理念为引领，探索“科技兴海、产业强海、开放通海、生态养海、统筹陆海”的新路径带来的髙质量发展成果。

青岛西海岸新区相关负责人表示，青岛西海岸新区充分发挥海洋特色优势，纵深推进经略海洋，海洋科技创新能力喷涌勃发，海洋经济高质量发展提档升级，海洋开放新通道建设全面提速。

海洋科技创新能力喷涌勃发

背依大珠山，面朝灵山湾，集聚中国科学院13家科研力量的中国科学院海洋大科学研究中心，正从青岛西海岸新区“扬帆启航”。

由中科院海洋研究所联合中科院其他12家研究机构，在古镇口核心区建设的中科院海洋大科学研究中心已经启动。

记者获悉，中国科学院海洋大科学研究中心将探索依托重大科技基础设施集群、集聚核心科学家团队、承担重大科技任务协同攻关的“1+X+N”模式，建立研发中心和转化中心，构建创新创业共同体，实现中科院海洋创新平台、创新团队、创新成果集聚，为新旧动能转换和海洋经济高质量发展提供高效科技供给。

在这里，不只拥有中国科学院海洋大科学研究中心。

以船舶海工为特色的哈尔滨工程大学对“出海口”的希冀与西海岸新区对涉海“智力”的渴求一拍即合。西海岸新区拿出“顶格协调、顶格推动”的劲头，在政策、土地等资源要素保障上不遗余力。哈尔滨工程大学“牵手”青岛西海岸新区，建设占地2000亩的哈尔滨工程大学青岛创新发展基地，打造人才高地、海上试验场，推进国际化办学，拓展新兴交叉学科。

如今，在青岛西海岸新区，崭新的海洋科创高地正日渐崛起，汇聚起经略海洋的强大智力底气：引进建设中国科学院大学、中国海洋大学、哈尔滨工程大学等一流涉海高校11所，全区高校总量达到20所；引进建设中国海洋工程研究院、中船海洋装备研究院等“中字头、国字号”涉海科研院所10多家；集聚海洋物探及勘探设备实验室、明月海藻活性物质实验室等涉海实验室和创新平台12个……海洋科技优势明显，高端海洋科研平台集聚，海洋科技企业培育加速。

海洋经济高质量发展提档升级

正大制药BG136药物完成临床用样品生产，启动1期临床试验；明月海藻集团体内植入用超纯海藻酸钠打破国外垄断，衣康酸、异麦芽酮糖生产规模世界第一……青岛西海岸新区海洋生物医药产业快速崛起。

海洋生物医药是青岛西海岸新区重点突破的两大千亿级产业集群之一。针对海洋生物医药产业，西海岸新区制订实施了倍增计划，依托明月海藻、聚大洋、华大基因、正大制药等掌握关键技术的骨干企业，推动海洋生物医药向海洋生物精深加工及高值化利用、海洋创新药物及制剂、生物新材料方向发展。

与海洋生物医药一样，船舶海工也是青岛西海岸新区重点突破的千亿级产业集群。

由我国自主集成的世界最大吨位级FPSO（海上浮式生产储卸油装置）P70交付；由我国自主设计、建造和集成的中国最大作业水深FPSO“海洋石油119”交付；全球首艘10万吨级智慧渔业大型养殖工船的设备安装和调试全力推进；今年伊始，全国首艘超低温冷藏运输加工船“海洋之星”命名投用；全球首例一体化建造LNG工厂首个核心工艺模块从新区运往加拿大……

一个个世界级海工重器从这里昂扬出海，青岛西海岸新区船舶海工产业悄然实现了从“加工”到“创造”的角色转变。

核心产业集群重点突破的同时，青岛西海岸新区海洋产业实现了“全面开花”：海洋渔业异军突起，深远海“蓝色粮仓”建设取得新突破，国家深远海绿色养殖试验区首批国产深远海三文鱼规模化养殖收鱼成功；海洋冷链产业创新突破，国家骨干冷链物流基地实现破题，防波堤、码头等启动建设；青岛国际海洋产业资本配置中心建成启用，设立总规模105亿元的2支海洋产业基金……

青岛西海岸新区海洋发展局负责人介绍，青岛西海岸新区实施海洋产业突破行动，促进海洋产业特色化、高端化、集群化,船舶海工产业、航运贸易金融产业、海洋生物医药产业、海洋冷链产业、临港加工产业、海洋科技服务六大海洋产业快速发展。2021年六大海洋产业增长20.3%，与2019年相比增长30.2%，两年平均增长14.1%。

海洋开放新通道建设全面提速

青岛自贸片区海洋领域蓬勃发展，18项试点任务全部实施。东北亚国际船舶交易中心落户，山东国际大宗商品交易平台启用运营，优化生物样本进口“清单式”监管创新模式，成功举办2021年国际基因组学大会，发起全球“海洋微生物基因组计划”“万种软体动物基因组计划”。国家进口贸易促进创新示范区全年进口额突破1800亿元、增长40%以上……青岛西海岸新区融入新发展格局，准确把握国家战略叠加机遇，以开放姿态与世界共舞，海洋开放新通道建设全面提速。

山东港口青岛港新增23条航线，航线总数达到190条，完成货物吞吐量6.3亿吨，同比增长4.3%，完成集装箱吞吐量2371万标箱，同比增长7.8%，实现货物吞吐量和集装箱吞吐量双增长，稳居全球前六，东北亚第一。

如今，青岛西海岸新区深度融入胶东半岛经济圈建设，主动拥抱“一带一路”建设机遇，加强境外投资企业跟踪服务，成为山东省及青岛市“走出去”的重要力量；山东港口青岛港前湾港区和董家口港区两大国家一类开放口岸分列东西，犹如两翼驱动西海岸联通着全球180多个国家和地区；青岛“国际客厅”辐射力日益增强，国际“朋友圈”日益壮大；中日韩消费专区电商体验中心、青岛跨境电商产业园投入运营，跨境电商企业集聚。

(责编：王震、陈键)