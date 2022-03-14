王延斌

乡村振兴的关键在人，而嘉祥需要人才，这是他们抓住的关键。来自全国各地的14名专家、教授来到嘉祥，挂任镇街科技副职，围绕地方产业发展、项目引进、研发合作、人才引进和培育等挥洒智慧。

2月22日，2022年中央一号文件发布，“大力推进种源等农业关键核心技术攻关”被再次强调。大豆种业专家韩宗礼非常清楚这句话传递的政策信号，他向科技日报记者强调：“只有大力发展科技创新，才能打破现状，打好豆种翻身仗。”而眼下，韩宗礼正做的是研发新的大豆品种，以响应国家号召。

山东圣丰种业科技有限公司（以下简称圣丰种业）坐落于美丽的凤凰山下，它的周围被一大片大豆田簇拥着，这与其主业有关——圣丰种业是国内最大的大豆、花生种业公司。

圣丰种业所在的嘉祥县地处山东省西南部，其70万人口的体量并不算大，但这里却是财政部和农业农村部联合支持的国家级制种大县，其拥有22万亩大豆制种面积，八个省级以上大豆科创平台，国内唯一的大豆品种审定绿色通道。

奔跑在乡村振兴路上，这个农业大县的野心并不限于种业研发。

长期以来，这座科技资源并无优势的农业大县对科技有着执着的追求：他们拿下国家科技进步二等奖，并将大奖种到黄土地里；他们将田间地头打造成实验室，引入专家教授扎根当地，并屡屡结出丰硕果实；他们运用物联网技术，全程管控蔬菜大棚；延伸产业链条，打造循环农业模式，摸索出绿色发展的嘉祥路径……

农业大县成专家教授的“第二战场”、年轻人的“试验田”

从山东省农科院出发到达嘉祥县，200公里距离，近两个半小时车程，但山东农作物种质资源中心主任丁汉凤却乐此不疲，因为新型研发机构——山东省农科院（嘉祥）大豆种业产业技术研究院的建立，使嘉祥成了他的“第二战场”。

乡村振兴的关键在人，而嘉祥需要人才，这是他们抓住的关键。

像丁汉凤一样，来自全国各地的14名专家、教授来到嘉祥，挂任镇街科技副职，围绕地方产业发展、项目引进、研发合作、人才引进和培育等挥洒智慧。

作为作物遗传育种学家，中国工程院院士盖钧镒对合作伙伴的选择视角独特，而热情的嘉祥人民用实力和潜力打动了他，院士工作站的建立成了水到渠成的事情。

据了解，嘉祥已经与国内外40多名农业专家建立了合作关系；同时，他们还培育了一批当地的农业科技领军人、农业农村带头人和“田秀才”“土专家”。

今年34岁的李华锋皮肤黝黑，看起来与当地的农民无异，但他却是个名副其实的农业专业大学生。李华锋的身份是乡情农作物种植专业合作社技术人员。

春回大地耕作忙。眼下，与李华锋一块在地里忙活的还有其他几位小伙子。他们分工明确：有人负责智能农机技术，有人负责物联网技术，也有人负责种苗研发和蔬菜销售。

如今，越来越多像李华锋这样的具备农业科学知识的新型农民通过合作社引入，逐渐在实战中成长起来。乡情合作社负责人徐小占深有感触：“我们看到了科技在农业中的重要作用，离不开年轻人才，便引进了8名大学生。”

相对于老经验、老技术，初涉田间的大学生们更向往新技术、新模式。那种“动动手指，遥控种菜”的图景不再是理想，而在年轻人手中变为现实。

正是有了人才助力，徐小占也向着大棚精细化管理的目标不断前进。

小县城屡建大平台，要为国家研发更多种业“芯片”

当“中国大豆种业创新中心”揭牌的那一刻，全场专家掌声雷动。这一幕发生在去年秋天的嘉祥大豆种子高峰论坛上。专家期待着上述中心的成立能够解决现实难题。

中国海关数据显示，2020年我国累计进口大豆10033万吨，首次超过1亿吨。产需缺口巨大，依赖进口，如何破局？由圣丰种业与中科院遗传与发育生物学研究所合作成立的“中国大豆种业创新中心”便是答案之一。

在嘉祥，类似的平台还有不少。

比如，嘉祥与中国农业科学院油料作物研究所等共建国家区域性嘉祥华亚大豆育种联合创新研究院，一方面瞄准种业“芯片”攻关，另一方面在乡村振兴道路上栽下了“梧桐树”，向海外内人才发出邀请函。

绿色发展已经成为科技和产业变革的未来方向。

在银堂蔬菜合作社种植基地，一边是连片的蔬菜种植大棚，辣椒、韭菜长势正旺；一边是高标准的鸭棚，不时传来鸭子的“嬉闹声”。这是创业者韦平启打造的种养一体化的循环农业模式。

为了解决基地所需肥料问题，韦平启引入了“合伙人”肉鸭加工龙头企业新希望六合股份有限公司，发展肉鸭养殖，不仅增加了村集体收入，还解决了肥料问题，一举多得。

眼下，越来越多的“科技范儿”十足的循环模式出现在嘉祥县，并呈现燎原之势。嘉祥人希望通过科技手段让天更蓝、水更清、山更绿、产业更旺，并为之奋斗着。

(责编：王震、陈键)