杨怡明

原标题：农村消费升级离不开金融支持

我国县域及农村消费市场的优质供给仍有上升空间。不过，涉农金融机构跟不上农村消费观念、消费能力的变化这一问题逐渐凸显。金融机构应转变观念，在做好基础金融服务的同时，更好支持农村消费升级。

网联清算平台数据显示，今年春节假期，农村消费潜力持续释放，农村金融机构日均交易金额同比增长18.72%。其中，“云逛街”成为不少人的消费新选择，部分线上购物平台日均交易金额同比增长65.54%。

近年来，金融机构在家电下乡、汽车下乡、支持农村消费基础设施建设以及到村物流站点建设等方面频频发力。县域及农村居民人均可支配收入和人均消费支出增速高于城镇居民，消费潜力进一步释放，村民们越来越追求生活品质，尤其是县域年轻消费群体开始增加泛娱乐、海淘等领域的消费。智能电器、电子产品、新能源汽车等新型消费品备受青睐；农村消费结构向多元服务转型升级；乡村旅游、康养医疗、民俗主题游服务品质不断提升……

目前看，我国县域及农村消费市场的优质供给仍有上升空间。除了互联网基础设施建设相对薄弱、流通网络不够完善这些痛点外，涉农金融机构跟不上农村消费观念、消费能力的变化这一问题也逐渐凸显，针对性调查研究乡村产业振兴的金融需求不到位，金融产品创新动力不足，创新意识和能力有待提升。针对这些现象，国务院日前发布的《“十四五”推进农业农村现代化规划》提出，运用多种思路、形式提升农村经济的发展。《规划》指出，支持网络购物、移动支付等消费新业态、新模式向农村拓展，提升农村居民消费意愿；鼓励有条件的地区开展农村家电更新行动、实施家具家装下乡补贴和新一轮汽车下乡，促进农村居民耐用消费品更新换代；完善县城和中心镇充换电基础设施建设等。

落实好相关规划要求，农村金融机构应转变观念，在做好基础金融服务的同时，更好支持农村消费升级。

首先，农村金融机构应根据地区消费市场发育程度、农民支付能力、消费观念等因素，确定各地消费信贷市场发展重点，制定差异化消费信贷发展方案，开发多层次、多领域消费信贷产品，并完善消费贷款担保机制，实现消费贷款线上申请、审批、放贷和还贷。

在此基础上，农村金融机构可依托各地田园风光、乡土文化、民俗风情等资源优势，尝试发展旅游、耐用品消费信贷等新品种，在推动农业与旅游、教育、康养等产业融合方面，支持发展田园养生、研学科普、农耕体验、休闲垂钓、民宿康养等休闲农业新业态。

同时，数字普惠金融方面，农村金融机构应积极发力，可以通过手机银行下乡、网点下沉、场景搭建等手段，为乡村提供广覆盖、低成本、高效率的现代金融服务。

此外，农村金融机构应加大对农村物流项目的资金倾斜和服务支撑，支持物流企业或电商平台，通过畅通物流和销售渠道，引导更多物流企业将服务触角延伸到偏远农村，解决农产品“最初一公里”揽收和配送问题，促进农村消费。

（《农村金融时报》供稿）

(责编：罗知之、陈键)