杨国梁

创新人才是我国建成现代化科技创新强国的重要支撑，是创新驱动发展的推动力量，是促进高质量发展的第一资源，是实现中华民族伟大复兴的关键力量。千秋基业，人才为本。要用好人才这一宝贵资源，必须在创新实践中发现人才、在创新活动中培育人才、在创新事业中凝聚人才，把人才资源开发放在科技创新最优先的位置，完善人才结构，改革人才培养、引进、使用机制，释放人才活力。

建设高质量发展人才队伍

“顺木之天，以致其性”。择天下英才而用之，关键要遵循社会主义市场经济规律和人才成长规律。这要求我们必须严格遵循并充分利用人才发展规律，建设高质量发展的人才队伍。

一是尊重人才成长规律。人才培养是一门科学，科技人才的成长与壮大有其内在规律，只有深刻认识和把握其发展规律，合理遵循和利用该规律，严格按照规律办事，才能充分释放人才潜能，培养造就一批具有国际水平的战略科技人才、科技领军人才、创新团队，解决我国当前面临的“卡脖子”问题。

二是优化创新人才结构。我国基础研究取得了重大成果，创新综合能力排名显著提升，但创新型科技人才结构性不足矛盾仍然突出，例如，基础研究人员、高层次科研人员比重小，中西部和东北地区高端人才缺乏等。因此必须造就一支规模宏大、素质优良、门类齐全、结构合理的高质量人才队伍。

三是建设创新人才梯队。人才队伍断层与人才流失问题严重影响我国科技人才队伍的稳定性，加强人才队伍梯次结构建设是人才工作的重中之重。完备人才队伍梯次结构，可以在更大程度上发挥人才队伍的整体效益，为我国基础创新能力持续稳定提高提供必要前提和重要保障。

四是，培养国际创新人才。当今世界正经历新一轮大发展大变革大调整，对科技人才培育提出了新的要求。培养造就一大批具有国际水平的战略科技人才、科技领军人才、青年科技人才和创新团队，推动科技人才在眼界上、思想上、知识上、技术上走向开放，是新形势下人才培养的重要目标。

五是，优化创新人才政策。人才政策是人才队伍建设有序开展、释放人才创新活力的基础保障。加大人才投入，支持平台建设，完善体制机制，不断改进不同层次科技创新人才引进培育激励方案，释放全社会科技人才的创新活力是当前人才队伍建设的必然选择。

构建良好的人才发展环境

当今世界，政治多极化、经济全球化、信息社会化、文化多样化，商品流、信息流、技术流、人才流、文化流汹涌而来。创新之道，唯在得人；得人之要，必广其图以储之。新形势下，要完善人才培养、使用、激励、竞争与集聚机制，依靠人才这一宝贵资源，抓住百年未有之大变局，通过人才支撑、人才引领实现高质量发展。

一是加快形成有利于人才成长的培养机制。深化教育改革，完善教育与人才培养方法模式，充分发挥学校尤其是高校优势，全面提高教学科研水平与人才培养质量；依托国家重大科研项目、重大工程、重点学科、重点科研基地、国际学术交流合作项目，加强高层次科技人才、核心技术研发人才的培养和创新团队的建设；吸取国际先进经验，兼收博采，大力提升教育质量、人才培养质量等。

二是加快形成有利于人尽其才的使用机制。采用灵活用人制度，鼓励人才合理流动与高效配置，落实国有企业、高校、科研院所等企事业单位和社会组织的用人自主权；加快改革科研项目管理机制，为科技创新人才专心科学研究提供良好制度环境；完善配套措施，关注科技人才创新需求，为科技人才提供成果转化、项目合作、对外交流等咨询服务。

三是加快形成有利于科研人员勇攀高峰的激励机制。加强分类制度建设，为各类科技创新人才提供针对性的发展保障措施与激励方案；营造宽容失败的环境氛围，激励科技人才大胆创新、积极开展原始创新；优化科研创新生态，吸引科技人才投身科学研究与世界科技强国建设，让科技人才勇敢创新、安心创新。

四是加快形成有利于人才选拔的竞争机制。严格选拔标准，坚持程序正当、规则严明的人才竞争选拔原则；创新人才选拔方式，采用更加灵活、更加合理的竞争与选拔方式，注重因材选拔，对不同类型的人才采取针对性方式；杜绝人才评价唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项等不良倾向，大力推行代表作评价制度，注重标志性成果的质量、贡献和影响。

五是，加快形成有利于国际引才的集聚机制。重视国际人才的引进工作，统筹资源、完善政策、健全机制；实行更加开放的国际引才政策，营造更加开放的人才发展环境；积极引进海外高层次人才，组织制定实施更完善、更积极的海外高层次人才引进计划，吸引海外高层次人才来我国创新创业；大胆使用海外青年科技人才，营造更加宽松、更加包容的创新环境，优化人才梯次结构，增强人才队伍活力。

（作者系中国科学院科技战略咨询研究院研究员）

(责编：王震、陈键)